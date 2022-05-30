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Sosyal medya fenomeni Mia Khalifa, günlük kazancıyla dudak uçuklattı! Kullanıcıların tepkisi gecikmedi

30.05.2022 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski yetişkin film yıldızı olan Mia Khalifa, sosyal medyada popüler olduktan sonra kazancının kısa sürede arttığını açıkladı. Sosyal medyadan seksi fotoğraf ve videolarını satarak gelirini milyonlarca dolara ulaştırdığını ifade eden güzel fenomen, bir günlük kazancını itiraf etti. Khalifa’nın sosyal medya aracılığıyla bir günde kazandığı miktar ise herkesi şaşırtmaya yetti.

Sosyal medya fenomeni Mia Khalifa, günlük kazancıyla dudak uçuklattı! Kullanıcıların tepkisi gecikmedi

Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa, kariyerinde radikal bir değişiklikle birlikte sosyal medyada içerik üreticiliği yapmaya karar verdi. Sosyal medya paylaşımları sayesinde popüler olan 29 yaşındaki fenomen, Intagram hikayesinde yayınlanan bir röportajda kazancına dair çok konuşulacak bir itirafta bulundu.

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“GÜNLERE GÖRE DEĞİŞİYOR”

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Gazeteci Zive Fumudoh ile gerçekleştirdiği röportajında kazancına dair samimi itiraflarda bulunan Khalifa, “Günlere göre değişiyor. Ancak bir günde 10 bin dolar (yaklaşık 164 bin TL) kazanıyorum. Perşembe günleri bu rakam azalıyor ya da bazı günlerde üzerine çıktığım bile oluyor” dedi.

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Sosyal medyadan yaptığı açıklamanın sonrasında fenomen isme tepkiler gecikmedi. Lüks hayatının sosyal medyadan sağladığı kazançla olduğunu savunan Khalifa, kullanıcıların olumsuz yorumlarını dikkate almadığını söyledi.

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Mia Khalifa
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