Mia Khalifa yine bildiğiniz gibi! Önce mayosuyla poz verdi sonra askılarını indirip üstsüz poz verdi... Sosyal medyayı yine sallamayı başardı

Artık hayatını etkileyici, içerik yaratıcısı ve iş kadını olarak kazanan eski yetişkin film yıldızı, Twitter'dan yaptığı paylaşımla hayranlarının beğenisini toplamayı başardı. Fenomen isim siyah mayosu ve şapkasıyla bir şezlongta güneşin tadını çıkartırken çekilen pozunu paylaşırken yine kendisine has tarzını konuşturdu ve askılarını indirerek göğüslerini gösterdi. Fenomen ismin paylaşımı kısa sürede hayranlarından tam not almayı başardı.

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Siyaha mayosunun üst kısmını aşağıya doğru indirerek göğüslerini göstermeyi tercih eden fenomen ismin cesur pozunda sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü ayaklarına odaklandı. Bir sosyal medya kullanıcısı "Sadece ayaklarına bakmam normal mi?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Ayakları ellerine benziyor. Bu gerçekten garip" yorumunu yaptı.







