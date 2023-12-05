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    4. Mia Khalifa yine bildiğiniz gibi! Önce mayosuyla poz verdi sonra askılarını indirip üstsüz poz verdi... Sosyal medyayı yine sallamayı başardı

    Mia Khalifa yine bildiğiniz gibi! Önce mayosuyla poz verdi sonra askılarını indirip üstsüz poz verdi... Sosyal medyayı yine sallamayı başardı

    05.12.2023 10:00 | Son Güncelleme:
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    Eski yetişkin film yıldızı Mia Kahlifa sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak kısa sürede fenomene dönüştü ve dünya geneline yayılan milyonlarca takipçiye ulaştı. Sosyal medyadan sık sık cesur paylaşımlar yapan Khalifa limitleri zorlayan bir paylaşıma daha imza attı. Fenomen isim X'e (eski adıyla Twitter) bir dizi müstehcen fotoğraf gönderdi. Fenomen isim mayo askılarını indirerek üstsüz pozunu paylaşınca olay oldu.

    Artık hayatını etkileyici, içerik yaratıcısı ve iş kadını olarak kazanan eski yetişkin film yıldızı, Twitter'dan yaptığı paylaşımla hayranlarının beğenisini toplamayı başardı. Fenomen isim siyah mayosu ve şapkasıyla bir şezlongta güneşin tadını çıkartırken çekilen pozunu paylaşırken yine kendisine has tarzını konuşturdu ve askılarını indirerek göğüslerini gösterdi. Fenomen ismin paylaşımı kısa sürede hayranlarından tam not almayı başardı.

    YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

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    Siyaha mayosunun üst kısmını aşağıya doğru indirerek göğüslerini göstermeyi tercih eden fenomen ismin cesur pozunda sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü ayaklarına odaklandı. Bir sosyal medya kullanıcısı "Sadece ayaklarına bakmam normal mi?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Ayakları ellerine benziyor. Bu gerçekten garip" yorumunu yaptı.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Mia Khalifa
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