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Michael C. Hall'dan Dexter açıklaması! Finali beğenmemiş

05.01.2021 17:38 | Son Güncelleme:
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Michael C. Hall'dan Dexter açıklaması! Finali beğenmemiş

Dexter dizisinin başrol oyuncusu Michael C. Hall, beklentilerin altında kalan finalin çekilecek yeni sezon ile telafi edileceğini söyledi.

Başrolünde Michael C. Hall‘un yer aldığı ve 2006-2013 yılları arasında sekiz sezon yayınlanan Dexter dizisinin yeniden başlayacağı geçtiğimiz haftalarda duyurulmuştu.

Michael C. Hall’un Dexter Morgan rolü ile geri döneceği yeni sezonun çekimlerinin bu yılın ilk aylarında başlayacağı ve dizinin sonbaharda yayınlanacağı açıklanmıştı. 10 bölüm olarak tasarlanan yeni sezon hakkında başrol oyuncusu Michael C. Hall açıklamalarda bulundu.

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Dexter’ın yeniden yayınlanacak olması izleyicileri heyecanlandırmış ve olumlu tepkilerin gelmesine sağlamıştı. Öte yandan 2013 yılında final yapan dizinin finali beklentilerin altında kalmış, hatta pek çok kişiyi hayal kırıklığına uğratmıştı. Son bölüm geniş bir kesim tarafından olumsuz eleştirilerin odağında yer almıştı.

DİZİNİN FİNALİ O DA BEĞENMEMİŞ

Dizinin finalinin tatmin etmediği kesim içerisinde Michael C. Hall de bulunuyor. Başarılı oyuncu dizinin geri dönüşünün finaldeki yanlışları düzeltmesini umduğunu söyledi.

Hall, verdiği bir röportajda “İnsanlar dizinin sonunu tatmin edici bulmadılar ve her zaman anlatmaya değer bir hikâyenin ortaya çıkacağına dair bir umut vardı” ifadelerini kullandı.

Hall ayrıca dizinin sonuna dair izleyiciler ile aynı görüşü paylaştığını dile getirdi.

Hall ayrıca Dexter’ın geri dönüş sürecine dair açıklamalarda bulundu. Hall, karakterini yeniden canlandırmayı kabul etmesi için ikna edilmesinin yıllar aldığını ve hikâyenin anlatılmaya değer olduğunu söyledi.


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