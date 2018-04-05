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Michael Jackson’ın kızı Paris Jackson son haliyle şaşırtıyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.04.2018 14:31 | Son Güncelleme

Babası öldüğünde yalnızca 11 yaşında olan Paris Jackson, şu anda 20 yaşında... İşte genç kızın son hali...

Michael Jackson’ın kızı Paris Jackson son haliyle şaşırtıyor

Pop müziğin efsanesi Michael Jackson’ın 20 yaşındaki kızı Paris Jackson, kelimenin tam anlamıyla her gün görüntüsünü değiştiriyor.

Son birkaç aydır sürekli değiştirdiği saç rengi ve modeliyle dikkat çeken Jackson, şimdilerde 20 yaşında.

Michael Jackson’ın Debbie Rowe ile olan birlikteliğinden dünyaya gelen 1998 doğumlu Paris, babası hayattayken kameralardan uzak duruyordu. Hatta baba Michael Jackson, Paris ve kardeşlerinin yüzünü magazin basınından uzak tutmak için genellikle peçe ile kapatıyordu.

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Çocukların eğitimi de evde sürdürülüyordu.Babası öldükten sonra verdiği bir röportajda Paris bunun, babasının onlara ‘normal bir çocukluk yaşatma isteğinden’ ötürü geldiğini söylemişti.Görüntüsünde sürekli değişikliğe giden Paris, şimdilerde fotoğraflarıyla Instagram’da nefes kesiyor…

Paris Jackson son olarak geçtiğimiz hafta İngiliz model ve oyuncu Cara Delevingne ile birlikte dudak dudağa görüntülenmişti.

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