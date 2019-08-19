Micheal Jackson'a benzemek istedi! Son halini görenler gözlerine inanamıyor

Arjantinli Leo, hayatı boyunca efsane şarkıcı Michael Jackson'ı örnek aldı ve hep ona benzemek istedi. Bu amaçla binlerce dolar para harcadı.
Micheal Jackson'a benzemek için 30 bin dolar (157 bin TL) harcayan Leo Blanco, görünüşünden hala memnun olmadığını söyledi.
Buenos Aires kentinde yaşayan 22 yaşındaki genç, popun kralına benzemek için daha fazla ameliyat olmayı planladığını açıkladı.
Leo'nun annesi, oğlunu desktelediğini söylese de "Bazen ona bakınca bu Leo mu, gerçekten benim oğlum mu? diye düşündüğünü itiraf ediyor.
Leo'nun eski halini görenler ise gözlerine inanamıyor.
Leo eski halini beğenmediğini, Jackson'a tamamen benzemek için elinden geleni yapacağını söyledi.
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