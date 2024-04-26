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    4. Dünyaca ünlü isim Lana Rhoades yeni imajını görücüye çıkarttı! Yeni saç kesimi görenlere 'O eski halinden eser yok' dedirtti

    Dünyaca ünlü isim Lana Rhoades yeni imajını görücüye çıkarttı! Yeni saç kesimi görenlere 'O eski halinden eser yok' dedirtti

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    26.04.2024 13:48
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    Emekliye ayrıldığı müstehcen kariyeri sayesinde geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran Lana Rhoades son dönemde Instagram hesabını bir hayli aktif kullanıyor. Fenomen isim son olarak hayranlarının karşısına kulak hizasında kestirdiği küt saçlarıyla çıktı. Rhoades'in Instagram hesabından yaptığı yeni imajıyla paylaşımı kullanıcıları ikiye böldü. Bazıları yeni tarzını beğenirlen bazıları ise beğenmedi.

    Kariyerine kendi isteğiyle son verdiğini açıkladıktan sonra yaptığı itiraflarla gündemden düşmeyen Lana Rhoades büyük bir hızla sosyal medyaya geri dönerek hayranlarıyla uzak kaldığı günlerin acısını çıkartmaya devam ediyor. Son olarak fenomen isim Intsgaram hesabından yeni imajını görücüye çıktı.

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    Fenomen isim iyice yakınlaştığı bir açıda yüzünü çekerken kulak hizasında kestirdiği küt saçlarıyla da hayranlarını selamladı. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı Rhoades'in yeni imajını beğendi. Diğer bir kısmı ise, "Eski halinden eser yok" yorumunda birleşti.

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    Anahtar Kelimeler:
    Lana Rhoades
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