Dünyaca ünlü isim Lana Rhoades yeni imajını görücüye çıkarttı! Yeni saç kesimi görenlere 'O eski halinden eser yok' dedirtti

Kariyerine kendi isteğiyle son verdiğini açıkladıktan sonra yaptığı itiraflarla gündemden düşmeyen Lana Rhoades büyük bir hızla sosyal medyaya geri dönerek hayranlarıyla uzak kaldığı günlerin acısını çıkartmaya devam ediyor. Son olarak fenomen isim Intsgaram hesabından yeni imajını görücüye çıktı.

Fenomen isim iyice yakınlaştığı bir açıda yüzünü çekerken kulak hizasında kestirdiği küt saçlarıyla da hayranlarını selamladı. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı Rhoades'in yeni imajını beğendi. Diğer bir kısmı ise, "Eski halinden eser yok" yorumunda birleşti.