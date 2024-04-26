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    4. Sosyal medya fenomeni Toni Camille itirafıyla sosyal medyada çok konuşuldu! "Komşum beni bikinimle filme aldı; şimdi erkekler yan evde yaşamak için yalvarıyor"

    Sosyal medya fenomeni Toni Camille itirafıyla sosyal medyada çok konuşuldu! "Komşum beni bikinimle filme aldı; şimdi erkekler yan evde yaşamak için yalvarıyor"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    26.04.2024 10:52
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    Galler'de yaşayan sosyal medya fenomeni Toni Camille bir komşusunun her anını filme aldığı bir Instagram hesabının popüler olmasından sonra erkeklerin yanında bulunan evde yaşamak için can attığını söyledi. Camille'nin itirafı sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı.

    Sosyal medya fenomeni Toni Camille yan evinde yaşayan komşusunun onu gizli bir şekilde videoya çekerek onu Instagram hesabından paylaşmasından sonra bir kez daha gündeme geldi. Camille'nin bahçesinde güneşlendiği, havuza girdiği ve günlük hayatına devam ettiği anlar komşusu tarafından kısa sürede 200 bini aşkın takipçiye ulaşan sosyal medya hesabından paylaşıldı.

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    Daily Star'a özel olarak konuşan Toni bu durumun kendisini rahatsız etmediğini söylerken, "Komşumla iyi anlaşıyoruz. Komşusu olduğum için 'övünmek' istediği için grup sohbetine göndermek üzere benim bir videomu çekti. Başlangıçta çekim yaptığını fark etmemiştim ama birkaç saniye sonra bana el sallamam için adımı seslendi. Komşumla yaptığım şakalaşmalardan dolayı onun bunu yapmasına aldırış etmedim. Sonrasında işler büyüdü ve bu gerçekten hoşuma gitti. Komşum beni bikinimle filme aldı; şimdi erkekler yan evde yaşamak için yalvarıyor" dedi.

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