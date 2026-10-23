Microsoft’un yapay zekâsı doktorları geride bıraktı! Doğruluk oranı yüzde 83

Yapay zekâ sektörünün önde gelen isimleri, yıllardır sağlık hizmetlerini teknolojinin insanların yaşamlarını iyileştireceği en açık örneklerden biri olarak gösteriyor. Microsoft AI CEO'su Mustafa Suleyman, The Verge'e yaptığı açıklamada bunun "nihayet gerçekleştiğini" söyledi.

YAPAY ZEKÂ İLE DOKTORLAR KARŞILAŞTIRILDI

Dünyanın en prestijli bilimsel dergilerinden Science'ta perşembe günü yayımlanan araştırma, Microsoft'un yapay zekâ sistemi ile doktorların tıbbi vaka raporlarından ve acil servis verilerinden oluşturulan senaryolardaki performanslarını karşılaştırıyor.

Microsoft, araştırmada kullanılan vakaları kendi geliştirdiği SDBench adlı değerlendirme setinde topladı. Şirket, SDBench'i açık kaynak olarak kullanıma sunmayı planlıyor.

Diagnostic Orchestrator adı verilen sistem, bir tıp uzmanları kurulu gibi çalışacak şekilde tasarlandı. Birden fazla yapay zekâ aracısını kullanan sistem, hastaların belirtilerini ve tıbbi geçmişlerini değerlendiriyor, hangi testlerin yapılması gerektiğine karar veriyor ve teşhise ulaşıyor. Böylece doktorların vakaları incelemek için izlediği süreci taklit ediyor.

TEŞHİS DOĞRULUĞU YAKLAŞIK YÜZDE 83

The New England Journal of Medicine'de yayımlanan yüzlerce vaka raporundan alınan örneklerde Microsoft'un sistemi yaklaşık yüzde 83 teşhis doğruluğuna ulaştı.

Aynı vakalarda, başvuru kaynaklarından yararlanan genel tıp hekimlerinin doğruluk oranı yaklaşık yüzde 36 olurken, bu kaynakları kullanmadan çalışan hekimlerde oran yüzde 22'de kaldı.

Microsoft'un sistemi, Boston'daki Beth Israel Deaconess Tıp Merkezi'ne yapılan hasta kabullerini içeren geniş bir veri tabanından alınan acil servis vakalarında da doktorlardan daha yüksek performans gösterdi.

Bu vakalarda yapay zekâ sistemi yüzde 80 doğruluk oranına ulaşırken, doktorların ortalama doğruluk oranı yüzde 47 olarak ölçüldü.

Araştırmada ayrıca yapay zekâ sisteminin teşhislere insan doktorlara kıyasla genellikle daha düşük tahmini maliyetle ulaştığı belirtildi.

SİSTEM, TEK BAŞINA ÇALIŞAN ÖNCÜ MODELLERİN DE ÖNÜNDE

Araştırmacılar, OpenAI'ın GPT-5 modeliyle çalışan Diagnostic Orchestrator sisteminin, tek başına çalışan en gelişmiş yapay zekâ modellerinden de daha iyi performans gösterdiğini belirtti.

Hakem değerlendirmesinden geçen bilimsel makaledeki karşılaştırmaya GPT-6 Astra, Meta'nın Muse Wonder Full, Google'ın Gemini 4 Argon ve Anthropic'in Opus 5.5 gibi daha yeni yapay zekâ modelleri dâhil edilmedi.

Kaynak: The Verge