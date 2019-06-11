Mynet Trend

Microsoft’un yeni nesil konsolu Xbox Scarlett duyuruldu

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 11.06.2019 10:20 | Son Güncelleme

2020 yılında satışa sunulacak olan Xbox Scarlett bakalım özellikleri ile neler sunacak?

Microsoft’un yeni nesil konsolu Xbox Scarlett duyuruldu

Microsoft, düzenlemiş olduğu E3 2019 etkinliğinde yeni nesil konsolunu ucundan gösterdi. Scarlett kod adlı bu konsol özellikleri ile oyuncuları heyecanlandırmayı başardı. Peki, Xbox’ın Scarlett kod adlı yeni nesil konsolu neler sunuyor?

Scarlett’te yeni PlayStation gibi gerçek 4K çözünürlüğünde 60 FPS deneyim sunacak. Ayrıca Xbox’ın yeni nesil konsolunda 120 FPS ve Değişken Yenileme Hızı özellikleri de yer alacak. Yeni nesil SSD ile gelecek olan konsol, bu nesile göre tam 40 kat daha hızlı performans sunacak.

Donanımsal Ray Tracing özelliğine sahip olacağı açıklanan konsolda 8K çözünürlük desteği de yer alacak. 8K çözünürlük desteği muhtemelen sadece videolarda native olarak devreye girecektir. Oyunlarda native 8K çözünürlük sunulması şimdiki teknoloji ile maalesef ki imkansız.

Xbox cephesinin açıklamasına göre yeni nesil Xbox, 2020 yılının sonlarına doğru yani Kasım ayında satışa sunulacak. Son olarak seneye düzenlenecek olan E3 2020 etkinliğinde kendisini kanlı canlı görebileceğimiz yeni nesil Xbox’ın, yeni nesil PlayStation’dan bir tık güçsüz olacağını belirtelim.

Haziran ayında vizyona girecek yabancı filmler


Bu cihazla internet evinizin her yerinden çekecek!Bu cihazla internet evinizin her yerinden çekecek!
Gears POP! bugün App Store ve Play Store’da ön siparişe sunulduGears POP! bugün App Store ve Play Store’da ön siparişe sunuldu
Akıllı telefon satın alma rehberiAkıllı telefon satın alma rehberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
microsoft xbox Xbox Scarlett

En Çok Okunan Trend Haberler

Türkiye'nin büyük bir bölümü için kuvvetli sağanak uyarısı

Türkiye'nin büyük bir bölümü için kuvvetli sağanak uyarısı

Tehlikeli gerginlik! Suriyeliler ve mahalleli birbirine girdi!

Tehlikeli gerginlik! Suriyeliler ve mahalleli birbirine girdi!

Survivor'da Dalaka'yı ağlatan haber!

Survivor'da Dalaka'yı ağlatan haber!

İşte Mourinho'nun yeni adresi

İşte Mourinho'nun yeni adresi

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Elinizdeki telefon sadece bir kameraya mı dönüşecek?

Elinizdeki telefon sadece bir kameraya mı dönüşecek?

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu cihazla internet evinizin her yerinden çekecek!

Bu cihazla internet evinizin her yerinden çekecek!

Elite Wireless Controller Series 2 üst düzey deneyim sunuyor!

Elite Wireless Controller Series 2 üst düzey deneyim sunuyor!

Gears of War’un 5 Xbox One ve Windows 10’a geliyor!

Gears of War’un 5 Xbox One ve Windows 10’a geliyor!

Cyberpunk 2077 Türkçe altyazı seçeneği ile gelecek

Cyberpunk 2077 Türkçe altyazı seçeneği ile gelecek

Google Stadia ile hangi oyunlar oynanabilecek

Google Stadia ile hangi oyunlar oynanabilecek

Gears POP! bugün App Store ve Play Store’da ön siparişe sunuldu

Gears POP! bugün App Store ve Play Store’da ön siparişe sunuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.