Microsoft’un yeni nesil konsolu Xbox Scarlett duyuruldu

Microsoft, düzenlemiş olduğu E3 2019 etkinliğinde yeni nesil konsolunu ucundan gösterdi. Scarlett kod adlı bu konsol özellikleri ile oyuncuları heyecanlandırmayı başardı. Peki, Xbox’ın Scarlett kod adlı yeni nesil konsolu neler sunuyor?

Scarlett’te yeni PlayStation gibi gerçek 4K çözünürlüğünde 60 FPS deneyim sunacak. Ayrıca Xbox’ın yeni nesil konsolunda 120 FPS ve Değişken Yenileme Hızı özellikleri de yer alacak. Yeni nesil SSD ile gelecek olan konsol, bu nesile göre tam 40 kat daha hızlı performans sunacak.

Donanımsal Ray Tracing özelliğine sahip olacağı açıklanan konsolda 8K çözünürlük desteği de yer alacak. 8K çözünürlük desteği muhtemelen sadece videolarda native olarak devreye girecektir. Oyunlarda native 8K çözünürlük sunulması şimdiki teknoloji ile maalesef ki imkansız.

Xbox cephesinin açıklamasına göre yeni nesil Xbox, 2020 yılının sonlarına doğru yani Kasım ayında satışa sunulacak. Son olarak seneye düzenlenecek olan E3 2020 etkinliğinde kendisini kanlı canlı görebileceğimiz yeni nesil Xbox’ın, yeni nesil PlayStation’dan bir tık güçsüz olacağını belirtelim.

Haziran ayında vizyona girecek yabancı filmler



