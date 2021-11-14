Microsoft ve Facebook Metaverse konusunda birlikte hareket edecek

2016 yılının Ekim ayında Workplace isimli bir platformu hizmete sokan Facebook böylece önemli bir gelişmeye imza atmıştı. Şimdi ise Microsoft Teams ile bu uygulama birbirine entegre olacak.

Ortaya çıkan son detaylara göre Microsoft Teams uygulamasına Workplace entegrasyonu geliyor. Bu yeni entegrasyon ile birlikte iki uygulama temelde birleşmiş olacak. Microsoft şirketinin video konferans uygulaması olan Teams biraz daha fazla işlevsellik kazanacak.

Bu iki platformu kullanan kişiler herhangi bir şekilde geçiş yapmadan toplantı anında her iki siteyi kullanabilecek. Kullanıcılar görüşme sırasında Workplace’i pencereye sabitleyecek. Böylece platform içerisinde rahatlıkla dolaşma imkanları olacak. Tüm bunlara ek olarak Microsoft Teams yöneticileri Workplace’te yer alan içeriği ön plana çıkarabilecek. Microsoft ve Facebook Metaverse işbirliğini böylece pekiştirmiş oldu.

SharePoint, OneDrive ve Office 365 ile Workplace entegrasyonu her iki şirkete değer kattı. İlerleyen yıllarda bu alanda daha fazla işbirliği yapılabilir.

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