Evin güvenlik kamerasını kontrol edince karşılaştığı manzaraya inanamadı! Görüntüler ortalığı fena karıştırdı

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'de yaşayan Wang adındaki bir baba cumartesi sabahı fazla mesai yapmak zorunda kaldığı için 10 yaşındaki oğlunu ödev yapması için evde yalnız bıraktığını söyledi. Çocuk, aynı binanın üst katındaki sınıf arkadaşıyla birlikte ödev yapacaklarını söyledi. Güvenlik kamerasını kontrol edince baba karşılaştığı manzara karşısında şaşkına döndü.

SOSYAL MEDYADAN YARDIM İSTEDİ

Çocuğun önce yemek masasında ödevini yaptığı, bir süre sonra kanepeye giderek oyun oynamak için cep telefonunu çıkardığı ortaya çıktı. Sınıf arkadaşı olan kız da yanına uzandı. Baba ne kadar şaşkınlıkla izlese de kendisini son derece öfkeli hissettiğini söyledi. Oğluna nasıl tepki vereceğini bilemediğini dile getiren baba Wang sosyal medyadan yardım istedi.

Birçok kişi ona sakin olmasını tavsiye etti. Aynı zamanda çocuklarının fotoğraflarını internette yayınlamanın kendilerine saygısızlık olduğunu ve sorunun beklendiği gibi çözülmemesine yol açabileceğini düşündüklerini dile getirdiler.