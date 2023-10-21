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    4. Spor salonunda tercih ettiği kıyafet şaşkına çevirdi! Görenler çıplak zannedince sosyal medyada çok konuşuldu

    Spor salonunda tercih ettiği kıyafet şaşkına çevirdi! Görenler çıplak zannedince sosyal medyada çok konuşuldu

    21.10.2023 11:28 | Son Güncelleme:
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    TikTok'tan paylaşılan bir spor videosu kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşmeyi başardı. Mavi tişörtüyle spor salonunda antrenman yapan bir kadının belden aşağısının çıplak olduğunun zannedilmesi kullanıcıların ilgisini çekti. Paylaşım sosyal medyanın gündemine yerleşirken bir gören bir daha baktı.

    TikTok'tan paylaşılan bir görüntüde beyaz çoraplar ve pembe spor ayakkabılarla egzersiz yaparken görüntülenen bir kadın taytını unutmuş gibi görünüyordu. Ten rengiyle hemen hemen aynı tonda bir tayt tercih eden genç kadının paylaşımı gündem yarattı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntüleri yorum yağmuruna tuttu.

    TEPKİLERİN ODAĞINA YERLEŞTİLER

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü antremandaki hareketlerinden ziyade taytına odaklandı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Ne yaptığını tam olarak biliyor" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten çıplak olduğunu zannettim" yorumunu yaptı.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya tiktok spor salonu tayt

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