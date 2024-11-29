Tam 20 bin kişi tek bir binada! TikTok'ta içi paylaşıldı: "Asla dışarı çıkmalarına bile gerek yok"

200 metre yüksekliğinde ve 260 bin metrekarelik bir alana sahip olan Çin apartman kompleksi, Hangzhou merkezi iş bölgesindeki en büyük binalardan biri.

Hangzhou Network Media'nın 2023 tarihli bir makalesine göre; paylaşımlı konutlara taşınan nüfusun en yoğun olduğu dönemde 30.000'den fazla kişi yaşıyordu. Başlangıçta bir otel olarak tasarlanan bu devasa yapı, daha sonra binlerce lüks konut dairesine dönüştürüldü ve şu anki nüfusu 20.000 civarında.

36 ve 39 katlı iki binanın her tarafından tıpkı normal bir kasabada olduğu gibi çeşitli olanaklar ve işletmeler yer alıyor.

Sosyal medyada binanın içinin görüntülerinin paylaşılması da kullanıcılar arasında popüler olmasına neden oldu. 20.000 kişilik nüfusa hizmet veren bölgede dev bir yemek alanının yanı sıra yüzme havuzları, berberler, tırnak salonları, orta ölçekli süpermarketler ve internet kafeler de yer alıyor.

Her şey kelimenin tam anlamıyla kapınızın önünde olduğundan, insanların binayı terk etmesi için pek fazla neden yok.