Mide bulandıran olay: Sapık öğretmen tam 33 bin mesaj atmış! "Sana takıntılıyım"

ABD’nin Wisconsin eyaletinde, bir ilkokul öğretmeni 11 yaşındaki öğrencisine cinsel içerikli mesajlar attığı gerekçesiyle mahkemeye çıkarıldı. River Crest İlkokulu’nda görev yapan 25 yaşındaki Maddison Bergmann, "çocuğu kandırma" ve "okul personelinin cinsel suistimali" suçlamalarını kabul etti.

BİNLERCE MESAJ

Mahkeme sırasında gözyaşlarına hakim olamayan Bergmann’ın, öğrencisiyle aylardır süren bir yazışma trafiği içinde olduğu ortaya çıktı. Polis kayıtlarına göre, 2024 yılı başından itibaren iki taraf arasında 33 binden fazla mesaj kaydedildi.

CİNSEL TACİZ İÇERİKLİ MESAJLAR

Soruşturmayı yürüten okul polisi Traci Hall, mesajların zamanla daha açık ve cinsel içerikli hale geldiğini belirtti. Savcı Karl Anderson ise 27 Nisan tarihinden itibaren mesajların “açıkça müstehcen” bir hâl aldığını söyledi. Yazışmalarda öpüşme, dokunma ve sınıf içinde yaşandığı iddia edilen uygunsuz davranışlara dair ifadeler bulunduğu aktarıldı.

Skandal, öğrencinin annesinin tesadüfen bir telefon konuşmasını duymasıyla ortaya çıktı. Ardından çocuğun babası, mesajların dökümünü alarak okul yönetimine teslim etti. Bazı mesajlarda Bergmann’ın, “Seni seviyorum”, “Seni öpmek istiyorum”, “Sana takıntılıyım” gibi ifadeler kullandığı belirtildi.

Polis, öğretmenin çantasında öğrencinin adının yazılı olduğu bir dosya buldu. Dosyada yer alan el yazısı notlardan birinde Bergmann’ın şu ifadeleri kullandığı tespit edildi:

“Kuzenim de beşinci sınıfa gidiyor ve bir yetişkinin onunla bu şekilde konuştuğunu hayal bile edemem. Biliyorum, aramızda özel bir bağ var ve seni dünyadaki herkesten çok seviyorum. Ama artık yetişkin olan ben olmalıyım ve buna bir son vermeliyim.”

EVLİLİK HAZIRLIĞINDAYMIŞ

Bergmann, Mayıs ayında tutuklandı. Gözaltına alındığı dönem, düğününe üç ay kalmıştı. Olayların ortaya çıkmasının ardından nişanlısı düğünü iptal etti.

Sanığın avukatı Joseph Tamburino, suçlamaların “ağır” olduğunu savunarak, mesajlarda açıkça cinsel birliktelik talebinin yer almadığını öne sürdü. Ancak mahkeme, mevcut delillerin suçlamaları desteklediğine hükmetti.

Bergmann’ın cezası 22 Aralık’ta açıklanacak.