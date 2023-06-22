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Mide küçültme ameliyatıyla zayıflamıştı! Tanyeli'den üzen haber... Pankreas kanserine yakalandı

22.06.2023 07:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'ye kısa süre önce dönüş yapan oryantal Tanyeli bir süre önce zayıflamak için mide küçültme ameliyatı geçirmişti. Son haliyle sık sık gündeme gelen Tanyeli'den üzen haber geldi. Tanyeli'nin pankreas kanserine yakalandığı ortaya çıktı. Tedavisine başlanan Tanyeli'nin hastanedekini halini ise eşi paylaştı.

Mide küçültme ameliyatıyla zayıflamıştı! Tanyeli'den üzen haber... Pankreas kanserine yakalandı

Yıllar önce Türkiye'yi terk edip Avustralya'ya taşınan oryantal Tanyeli kısa süre önce ise ülkeye dönüş yapmıştı. Fazla kilolarından kurtulmak için de mide küçültme ameliyatı olan ünlü isim 40 kiloya yakın kilo vermişti.

Son haliyle beğeni toplayan Tanyeli'nin hastalık haberi gündem oldu. Tanyeli pankreas kanserine yakalandı. Aldığı haber karşısında büyük üzüntü duyan 52 yaşındaki Tanyeli'ye ailesi ve yakın dostları destek oluyor.

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Tedaviye başlayan Tanyeli'nin eşi İlker Sünnili'den eşine destek paylaşımı geldi. Hastane odasından paylaşım yapan eş "Seni çok seviyorum canım karım, bu sınavı da birlikte başarıyla geçeceğiz" dedi.

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Tanyeli ise konuya dair açıklama yapmazken eşinin paylaşımına sayfasından yer verdi.

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