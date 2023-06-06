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Mide yanması nasıl geçer? Mide yanması neden olur, doğal ve bitkisel tedavi yöntemleri

31.05.2023 22:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mide yanması pek çok insanın yaşadığı yaygın bir sindirim sorunudur. Adından da anlaşılacağı gibi bu rahatsızlık mide bölgesinde yanma, acıma veya rahatsızlık hissiyle kendini gösterir. Mide yanması sindirim sistemindeki asidik mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçması sonucunda ortaya çıkar. Bu durum yemek borusu dokusunu tahriş eder ve genellikle göğüs bölgesinde bir yanma hissi olarak hissedilir.

Mide yanması nasıl geçer? Mide yanması neden olur, doğal ve bitkisel tedavi yöntemleri

Mide yanması, pek çok insanın yaşadığı ve günlük yaşamı olumsuz etkileyebilen yaygın bir sindirim sorunudur. Sindirim sisteminin bir parçası olan mide, yiyecekleri sindirmek için güçlü asitler üretir. Ancak bazen bu asidik mide içeriği, yemek borusuna geri kaçabilir ve tahrişe neden olabilir. Mide yanması, genellikle göğüs bölgesinde bir yanma hissi, asit yükselmesi, ekşi bir tat veya rahatsızlık olarak kendini gösterir. Bu rahatsızlık, yemeklerden sonra veya yatarken daha sık ortaya çıkar, ancak herhangi bir zamanda meydana gelebilir. Mide yanması geçici bir sorun olabileceği gibi, bazı insanlar için kronik bir rahatsızlık haline gelebilir. Uzun süreli mide yanması, yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir ve ciddi sorunlara yol açabilir.

Mide yanması neden olur?

Mide yanması çeşitli faktörlerin bir araya gelmesiyle ortaya çıkabilen bir sindirim sorunudur. İşte mide yanması nedenleri:

  • Reflü: Mide yanmasının en yaygın nedeni gastroözofageal reflü hastalığıdır (GERD). GERD mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçması sonucunda mide yanmasına neden olabilir. Bu durum alt özofageal sfinkter adı verilen kasın zayıf veya gevşek olmasıyla ortaya çıkar. Reflü yemek borusu dokusunu tahriş ederek mide yanmasına yol açar.
  • Diyet ve Beslenme Alışkanlıkları: Bazı yiyecekler ve içecekler mide yanmasını tetikleyebilir. Baharatlı yiyecekler, asitli içecekler, kafein, çikolata, domates, narenciye meyveleri ve yağlı, kızarmış veya aşırı yağlı gıdalar mide asidinin artmasına neden olabilir ve mide yanmasını tetikleyebilir.
  • Aşırı Yemek ve Hızlı Yeme: Fazla miktarda yemek yemek veya hızlı yemek sindirim sistemini zorlar. Bu durum mide asidinin yemek borusuna geri kaçma riskini artırabilir ve mide yanmasını tetikleyebilir.
  • Aşırı Ağırlık ve Şişmanlık: Fazla kilolu veya şişman olmak mide yanması riskini artırabilir. Aşırı kilolu olmak mide asidinin yemek borusuna geri kaçma olasılığını artırabilir ve mide yanmasını tetikleyebilir.
  • Gebelik: Hamilelik döneminde hormon seviyelerindeki değişiklikler mide asidinin yemek borusuna geri kaçmasına neden olabilir. Bu da mide yanmasının sık görülen bir nedenidir.
  • Sigara İçmek ve Alkol Tüketimi: Sigara içmek ve aşırı miktarda alkol tüketmek mide asidinin yemek borusuna kaçma riskini artırabilir ve mide yanmasını tetikleyebilir.

Bu nedenlerin yanı sıra bazı ilaçlar, stres, mide ülserleri, hiatal herni gibi durumlar da mide yanmasına katkıda bulunabilir.

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Mide yanması nasıl geçer?

Mide yanması rahatsızlığıyla karşı karşıya kalan birçok insan için geçici rahatlama sağlamak ve semptomları hafifletmek önemlidir. İşte mide yanmasını hafifletmek için kullanılabilecek bazı yöntemler:

  • Beslenme Alışkanlıklarını Düzenlemek: Yiyecekleri yavaş yemek, porsiyonları küçültmek ve sindirimi zorlayan yağlı, baharatlı veya asidik gıdalardan kaçınmak mide yanmasını azaltabilir. Ayrıca yatmadan önce aşırı yemekten kaçınmak da önemlidir.
  • Yüksek Yastıkla Uyumak: Yatağın baş tarafını yükseltmek yerçekiminin mide asidinin yemek borusuna kaçmasını engellemesine yardımcı olabilir. Bu mide yanmasının gece boyunca ortaya çıkma olasılığını azaltabilir.
  • Hafif Egzersiz Yapmak: Yemeklerden hemen sonra yoğun egzersiz yapmak mide asidinin yemek borusuna kaçma riskini artırabilir. Bunun yerine hafif egzersizler yapmak ve yemeklerden sonra biraz hareket etmek sindirimi kolaylaştırabilir.
  • Stresi Yönetmek: Stres mide yanması semptomlarını artırabilir. Stresle başa çıkmak için meditasyon, derin nefes alma, yoga veya gevşeme tekniklerini uygulamak faydalı olabilir.
  • Geçici Rahatlama Sağlayan İlaçlar: Antiasit ilaçlar mide asidini nötralize ederek mide yanması semptomlarını hafifletebilir. Ancak bu ilaçlar sadece geçici bir rahatlama sağlar ve altta yatan nedenleri tedavi etmez.
  • Yaşam Tarzı Değişiklikleri: Sigara içmek ve aşırı alkol tüketimi mide yanmasını tetikleyebilir. Bu nedenle sigarayı bırakmak ve alkol tüketimini sınırlamak önemlidir. Ayrıca kilo vermek, sağlıklı bir diyet uygulamak ve düzenli egzersiz yapmak da mide yanmasını önlemeye yardımcı olabilir.

Mide yanması kronik bir sorun haline gelirse veya semptomlarınız şiddetlenirse bir sağlık uzmanına danışmanız önemlidir. Doktor size daha spesifik tedavi seçenekleri ve öneriler sunabilir.

Mide yanması için doğal ilaç önerileri nelerdir?

Mide yanması rahatsızlığına doğal olarak yardımcı olabilecek birkaç ilaç önerisi vardır. Örneğin, zencefil tüketmek mideyi yatıştırabilir ve sindirimi kolaylaştırabilir. Aynı şekilde rezene çayı veya papatya çayı gibi bitki çayları da mide yanmasını hafifletebilir. Aloe vera suyu mideyi yatıştırıcı özellikleriyle bilinir ve semptomları hafifletebilir. Elma sirkesi de bazı insanlar için mide yanmasını hafifletmede yardımcı olabilir.

Ancak doğal ilaçları kullanmadan önce her zaman bir sağlık uzmanına danışmanız önemlidir özellikle hamileyseniz mevcut başka bir sağlık durumunuz varsa veya başka ilaçlar kullanıyorsanız.

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Hamilelikte mide yanması ne zaman başlar?

Hamilelik döneminde mide yanması genellikle gebeliğin ikinci ve üçüncü trimesterlerinde daha sık görülür ancak her hamile kadında farklılık gösterebilir. Mide yanması genellikle gebeliğin ilerleyen dönemlerinde artar çünkü büyüyen rahim mideye baskı yapabilir ve sindirim sistemindeki asitlerin yemek borusuna geri kaçma olasılığını artırabilir. Hamilelik hormonları da mide kaslarının gevşemesine neden olabilir bu da mide asidinin yemek borusuna kaçma riskini artırır. Bu nedenle hamilelikte mide yanması sıkça karşılaşılan bir durumdur ve gebelik ilerledikçe daha belirgin hale gelebilir.

Mide yanması corona belirtisi mi?

Mide yanması genellikle sindirim sistemiyle ilgili sorunlardan kaynaklanan yaygın bir rahatsızlıktır ve genellikle COVID-19'un belirtileri arasında yer almaz. COVID-19'un en yaygın belirtileri ateş, öksürük, nefes darlığı, kas ağrıları ve yorgunluktur. Bununla birlikte bazı insanlar COVID-19 enfeksiyonu sırasında sindirim sistemi semptomları yaşayabilirler bu da mide yanması gibi belirtilere neden olabilir. Ancak mide yanması tek başına COVID-19 belirtisi olarak kabul edilmez ve diğer semptomlarla birlikte değerlendirilmelidir. Eğer mide yanması gibi sindirim sistemi semptomları yaşıyorsanız ve COVID-19 şüphesi varsa sağlık yetkilileriyle iletişime geçmeniz ve test yaptırmanız önemlidir.


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