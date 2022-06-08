MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Midyeci Ahmet çalışanlarına dövize endeksli maaş verecek! "En az 712 euro olacak"

Midyeci Ahmet çalışanlarına dövize endeksli maaş verecek! "En az 712 euro olacak"

08.06.2022 19:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de çok sayıda şubesi bulunan Midyeci Ahmet sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile dikkat çekti. Çalışanlarına dövize endeksli maaş ödeyeceğini duyuran Midyeci Ahmet, İstanbul İkitelli'de ve Yunanistan'da bulunan fabrikalarında çalışanlara minimum 712 Euro maaş vereceğini söyledi.

Midyeci Ahmet çalışanlarına dövize endeksli maaş verecek! "En az 712 euro olacak"

'Midyeci Ahmet' olarak bilinen Ahmet Çiçek ile eski eşi Deniz Çelebi ile boşanma aşamasında yaşadığı sorunlarla gündem olmuştu. Sosyal medyada da fenomen olan Midyeci Ahmet bu defa çalışanlarına dövizle maaş ödeyeceğini duyurmasıyla dikkatleri üzerine çekti. Midyeci Ahmet'in çalışanlarından ödeyeceği minimum maaş ise 712 Euro olacak.

283927291_115593901159744_243379306300006428_n

"AVRUPA'DA YAŞAYAN İNSANLARDAN GERİ KALMIŞ HİSSETMEYECEKLER"

Instagram hesabından açıklama yapan Midyeci Ahmet "Kura bir müdahalede Midyeci Ahmet'ten. Yunanistan'daki fabrikamızda çalışan arkadaşlarımız 712 euro alıyor. İstanbul'da İkitelli fabrikamızda çalışan arkadaşlarımız da minimum 712 euro alacak. Evet yanlış duymadınız bundan sonra Midyeci Ahmet ailesinde çalışan iş arkadaşlarımız, dövize endeksli maaş alacaktır. Bizimle çalışan arkadaşlarımızın maaşları erimeyecek. Avrupa'da yaşayan insanlardan kendilerini geri kalmış hissetmeyecekler ve hak ettiklerini alacaklar. Çok mutluyum uzun zamandır yapmak istediğim bir şeydi. Hayırlı uğurlu olsun umarım benzeri değişiklikleri yapabilecek güçteki işletmelere örnek ve ilham oluruz. Her şey vatan için, sizi seviyorum. Bundan sonra Midyeci Ahmet'te döviz bazlı maaş" ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nihal Candan'ın transparan elbiseli yatak paylaşımı olay oldu! Lolipop ile poz verdiNihal Candan'ın transparan elbiseli yatak paylaşımı olay oldu! Lolipop ile poz verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Zamların ardından çok konuşulacak tablo! Yola çıkacaklar, dikkat!

Zamların ardından çok konuşulacak tablo! Yola çıkacaklar, dikkat!

Yer: Kahramanmaraş... 'Yok artık' dedirten bir vaka daha!

Yer: Kahramanmaraş... 'Yok artık' dedirten bir vaka daha!

Kira düzenlemesi için flaş yorum: Şimdi ev sahipleri...

Kira düzenlemesi için flaş yorum: Şimdi ev sahipleri...

Hablemitoğlu suikasti soruşturmasında sürpriz!

Hablemitoğlu suikasti soruşturmasında sürpriz!

Sahnede eteğini çıkardı! Tartışma yarattı

Sahnede eteğini çıkardı! Tartışma yarattı

Fenerbahçe'de Altay Bayındır sürprizi!

Fenerbahçe'de Altay Bayındır sürprizi!

İlginizi Çekebilir

Tam 9 saat sürdü! Dünya ilgiliyle takip etti

Tam 9 saat sürdü! Dünya ilgiliyle takip etti

İntikamın böylesi! Ölen annesinin küllerini nehre döktü

İntikamın böylesi! Ölen annesinin küllerini nehre döktü

Yaz aylarının sıcak günlerine girerken mutlaka çantanızda bulunması gerekenler

Yaz aylarının sıcak günlerine girerken mutlaka çantanızda bulunması gerekenler

12 yaşındaki çocuğu öldürmekle suçlanan 'inek' tutuklandı!

12 yaşındaki çocuğu öldürmekle suçlanan 'inek' tutuklandı!

Haftalar sonra komadan uyandı! Hayatının en büyük şokunu yaşadı

Haftalar sonra komadan uyandı! Hayatının en büyük şokunu yaşadı

Hem ofis hem de salonlarınız için en iyi masaj koltuğu çeşitleri

Hem ofis hem de salonlarınız için en iyi masaj koltuğu çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.