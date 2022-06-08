Midyeci Ahmet çalışanlarına dövize endeksli maaş verecek! "En az 712 euro olacak"

'Midyeci Ahmet' olarak bilinen Ahmet Çiçek ile eski eşi Deniz Çelebi ile boşanma aşamasında yaşadığı sorunlarla gündem olmuştu. Sosyal medyada da fenomen olan Midyeci Ahmet bu defa çalışanlarına dövizle maaş ödeyeceğini duyurmasıyla dikkatleri üzerine çekti. Midyeci Ahmet'in çalışanlarından ödeyeceği minimum maaş ise 712 Euro olacak.

"AVRUPA'DA YAŞAYAN İNSANLARDAN GERİ KALMIŞ HİSSETMEYECEKLER"

Instagram hesabından açıklama yapan Midyeci Ahmet "Kura bir müdahalede Midyeci Ahmet'ten. Yunanistan'daki fabrikamızda çalışan arkadaşlarımız 712 euro alıyor. İstanbul'da İkitelli fabrikamızda çalışan arkadaşlarımız da minimum 712 euro alacak. Evet yanlış duymadınız bundan sonra Midyeci Ahmet ailesinde çalışan iş arkadaşlarımız, dövize endeksli maaş alacaktır. Bizimle çalışan arkadaşlarımızın maaşları erimeyecek. Avrupa'da yaşayan insanlardan kendilerini geri kalmış hissetmeyecekler ve hak ettiklerini alacaklar. Çok mutluyum uzun zamandır yapmak istediğim bir şeydi. Hayırlı uğurlu olsun umarım benzeri değişiklikleri yapabilecek güçteki işletmelere örnek ve ilham oluruz. Her şey vatan için, sizi seviyorum. Bundan sonra Midyeci Ahmet'te döviz bazlı maaş" ifadelerini kullandı.

