Sıvılaşma ve çürüme: Narin'in katilini unutturmayacak iki kelime! Histopatoloji raporunda cinayeti çözecek 91 bulgu

Narin 21 Ağustos'ta öldürüldü, 19 gün sonraysa cansız bedeni bulundu. Artık cinayetin nasıl, kimler tarafından işlendiğine ilişkin soru işaretleri bir bir gideriliyor. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Tavşantepe köyünde işlenen cinayetin üzerindeki sis perdesini kaldıracak yeni bulgular ortaya çıktı. Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır