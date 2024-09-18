Sıvılaşma ve çürüme: Narin'in katilini unutturmayacak iki kelime! Histopatoloji raporunda cinayeti çözecek 91 bulgu

Narin 21 Ağustos'ta öldürüldü, 19 gün sonraysa cansız bedeni bulundu. Artık cinayetin nasıl, kimler tarafından işlendiğine ilişkin soru işaretleri bir bir gideriliyor. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Tavşantepe köyünde işlenen cinayetin üzerindeki sis perdesini kaldıracak yeni bulgular ortaya çıktı.
Narin Güran'ın histopatoloji raporu ortaya çıktı. HaberTürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; Adli Tıp tarafından yapılan incelemede Narin'in 'boğularak öldürüldüğü' tespit edildi.
Diyarbakır Adli Tıp Kurumu Patoloji birimi tarafından hazırlanan histopatoloji raporuna göre, Narin’in bedenine ait bölümlerin birçok yerinde çürüme ve sıvılaşma meydana geldi.
Bir başka dikkat çeken sonuç ise Narin’in boyun bölgesine ait. Raporda Narin’in boyun ön kas gruplarında, ağır otolitik kas segmentleri arasında sitoplazmik sınırları seçilemeyen kümelenmiş eritrosit benzeri alanlar (kanama) olduğu tespiti yer aldı.
Adli Tıp ve Halk Sağlığı Uzmanı Prof.Dr. Sadık Toprak, Narin'in histopatoloji raporunu değerlendirdi.
Toprak, Narin’in boynunda kanama olduğunu ve bunun da Narin’in boğularak öldürüldüğü anlamını taşıdığını ifade etti.