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Sıvılaşma ve çürüme: Narin'in katilini unutturmayacak iki kelime! Histopatoloji raporunda cinayeti çözecek 91 bulgu

18.09.2024 12:09
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Narin Güran hakkında merak edilen ve cinayete ışık tutacak önemli yanıtlar bulundu. Adli Tıp raporunda Narin'in boğularak öldürüldüğü belirlenmişti. Şimdi de histopatoloji raporu ortaya çıktı. Rapora göre Narin'in vücudunda çok sayıda çürüme ve sıvılaşma tespit edildi. Ayrıca Narin'in boyun bölgesine kanama olduğu saptandı.

Narin 21 Ağustos'ta öldürüldü, 19 gün sonraysa cansız bedeni bulundu. Artık cinayetin nasıl, kimler tarafından işlendiğine ilişkin soru işaretleri bir bir gideriliyor. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Tavşantepe köyünde işlenen cinayetin üzerindeki sis perdesini kaldıracak yeni bulgular ortaya çıktı. Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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ADLİ TIP İNCELEMESİ: BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

ADLİ TIP İNCELEMESİ: BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Narin Güran'ın histopatoloji raporu ortaya çıktı. HaberTürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; Adli Tıp tarafından yapılan incelemede Narin'in 'boğularak öldürüldüğü' tespit edildi.

NARİN'İN VÜCUDUNDA ÇÜRÜME VE SIVILAŞMA BELİRLENDİ

NARİN'İN VÜCUDUNDA ÇÜRÜME VE SIVILAŞMA BELİRLENDİ

Diyarbakır Adli Tıp Kurumu Patoloji birimi tarafından hazırlanan histopatoloji raporuna göre, Narin’in bedenine ait bölümlerin birçok yerinde çürüme ve sıvılaşma meydana geldi.

BOYUN BÖLGESİNDE KANAMA TESPİT EDİLDİ

BOYUN BÖLGESİNDE KANAMA TESPİT EDİLDİ

Bir başka dikkat çeken sonuç ise Narin’in boyun bölgesine ait. Raporda Narin’in boyun ön kas gruplarında, ağır otolitik kas segmentleri arasında sitoplazmik sınırları seçilemeyen kümelenmiş eritrosit benzeri alanlar (kanama) olduğu tespiti yer aldı.

BOYUNDAKİ KANAMA NE ANLAMA GELİYOR?

BOYUNDAKİ KANAMA NE ANLAMA GELİYOR?

Adli Tıp ve Halk Sağlığı Uzmanı Prof.Dr. Sadık Toprak, Narin'in histopatoloji raporunu değerlendirdi.

Toprak, Narin’in boynunda kanama olduğunu ve bunun da Narin’in boğularak öldürüldüğü anlamını taşıdığını ifade etti.

Anahtar Kelimeler:
cinayet Diyarbakır Narin Güran
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