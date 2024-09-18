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  4. Teröristbaşı fetullah gülen için yolun sonu yaklaşıyor! Pörtlek gözlü son fotoğrafları ortaya çıktı

Teröristbaşı fetullah gülen için yolun sonu yaklaşıyor! Pörtlek gözlü son fotoğrafları ortaya çıktı

18.09.2024 14:19
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FETÖ terör örgütünün elebaşı fetullah gülen'in yeni fotoğrafları ortaya çıktı. Pörtlek gözleriyle dikkat çeken teröristin son hali sosyal medyada gündem oldu.

Teröristbaşı fetullah gülen için yolun sonu yaklaşıyor! Pörtlek gözlü son fotoğrafları ortaya çıktı

15 Temmuz hain darbe girişimin 1 numaralı ismi terörist elebaşı fetullah gülen için vakit artık daralıyor. Hainin son fotoğrafları internete düştü. Yüzündeki zorlanan ifadeyle dikkat çeken teröristbaşı için çok sayıda yorum yapıldı.

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SOSYAL MEDYADA GÜNDEM

X hızla yayılan görüntülerdeki kişinin 15 Temmuz 2016'da darbe girişiminin 1 numaralı ismi olan fetullah gülen'in son hali olduğu iddia edildi.

Görüntülerde siyah bir araç içinde olan hainin yanına bir kişi geldiği ve onunla konuştuğu görülüyor.

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HAZİRAN AYINDA DA BİR FOTOĞRAFI PAYLAŞILMIŞTI

Terör örgütü elebaşıyla ilgili Haziran ayında da bir kare paylaşıma sokulmuştu. Terör örgütünün internet sayfasında paylaşılan fotoğrafta gülen'in bir sandalyede oturduğu ve üzerinde bir battaniye olduğu görülmüştü.

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'ÖLDÜ' HABERLERİ YAYILMIŞTI

Geçtiğimiz aylarda birçok sosyal medya hesabından 'FETÖ lideri Fetullah Gülen öldü' paylaşımları yapılmıştı. Uzun süre gündem olan iddianın gerçeği yansıtmadığı da çıkan haberler arasında yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Fotoğraf Fetullah Gülen
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