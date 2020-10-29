Migros telefon numarası, çağrı merkezi, müşteri hizmetleri

Migros uzun yıllar boyunca gıda ve ihtiyaç malzemelerini hizmete sunarak Türkiye’nin devlerinden olmayı başardı. Uzun yıllar boyunca değişimlere ayak uydurarak müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Alışverişlerinde Migros marketlerini seçen müşterilerin de bazı durumlarda müşteri hizmetlerine ihtiyacı olabiliyor. Siz de aldığınız ürünle ilgili soru sormak, ürünün mağazadaki durumunu sormak, herhangi bir dilek ve şikayeti bildirmek gibi pek çok nedenle Migros telefon numarasına ihtiyaç duyabilirsiniz. Ayrıca Migros Sanal Market hizmeti ile ilgili de müşteri hizmetlerini aramak isteyebilirsiniz. Öyle ise sizin için derlediğimiz yazımızı incelemeye hazır mısınız? Migros Müşteri Hizmetleri Migros marketlerin hizmetleriyle ilgili desteğe ihtiyacınız olduğunda yapmanız gereken ilk şey müşteri hizmetleri numarasını aramak olur. Bunun için 444 10 44 numarasını arayabilirsiniz. Müşteri hizmetlerini aradığınızda mağaza yetkilileri dilek, şikayet, öneri ve diğer sorunlarınız ile ilgileniyor ve anında çözüme kavuşturmaya çalışıyor. Hemen çözülmeyen bir durum olduğunda 48 saat içinde size geri dönüş yapılıyor. Migros iletişim numarasını aradığınızda;

l Migros Sanal Market

l Money Club ve diğer kart programları

l Migros

l Makro Center

l Migros Hemen Uygulaması gibi yönlendirmeler karşınıza çıkıyor. İşleminize göre gerekli tuşlamayı yaptığınızda telesekreter tarafından yönlendiriliyorsunuz. Gerek duyulduğunda ise müşteri temsilcisine bağlanabiliyorsunuz. Migros Whatsapp Hattı ve e-Posta l Migros ile ilgili fikirlerinizi iletmek veya sorununuzu çözmek için Migros Whatsapp numarasını da kullanabilirsiniz. Bunun için 0530 300 1 300 numarasını telefon rehberinize kaydedin. Ardından Whatsapp üzerinden dilediğiniz gibi mesaj gönderin.

l Migros ile mail yoluyla iletişime geçmek istiyorsanız da iletisim@migros.com.tr mail adresini kullanabilirsiniz.

Migros Genel Merkez İletişim Bilgileri

Migros genel müdürlük adresleri üzerinden ulaşmak istiyorsanız gerekli iletişim bilgileri şöyle; l Telefon: 0 216 579 30 00

l Adres: Atatürk Mah. Turgut Özal Bulvarı No:7 34758 Ataşehir / İSTANBUL

Migros müşteri hizmetleri 0850 ile başlayan bölge direktörlük numaraları ve adres bilgileri ise aşağıdaki gibidir.

Migros Ege Bölge Direktörlüğü

l Telefon: 0 850 210 17 00

l Adres: Migros Ticaret A.Ş. İzmir Şube Müdürlüğü Yeni havaalanı Caddesi No: 40 Çiğli / İzmir

Migros İç Anadolu Bölge Direktörlüğü

l Telefon: 0 850 310 29 60

l Adres: Ankamall M5 Migros Üstü - Konya Devlet Yolu Akköprü Mevkii Ankara Emniyet Müd. Yanı No:2 İskitler / Ankara

Migros Doğu Akdeniz Güneydoğu Bölge Direktörlüğü

l Telefon: 0 850 310 11 70

l Adres: Cemalpaşa Mah. Fuzuli Cad. Galleria İş Merkezi No: 140/434 Seyhan / Adana

Migros Batı Akdeniz Bölge Direktörlüğü

l Telefon: 0 850 310 15 50

l Adres: Antalya M5 Alışveriş Merkezi Üstü Meltem Mah. 100. Yıl Bulvarı No: 155 Konyaaltı / Antalya

Migros Doğu Karadeniz Kuzeydoğu Bölge Direktörlüğü

l Telefon: 0 850 310 21 87

l Adres: Trabzon Forum AVM Trabzon Karayolu Üzeri 100. Yıl Parkı Yanı Ortahisar / Trabzon

Migros Taze Et Üretim İşletmesi

l Telefon: 0 850 310 16 40

l Fax:0 850 310 16 76

l Adres: İtop Organize Sanayi Bölgesi 10008 sk. No:4 Tekeli Menderes / İzmir

Migros Sanal Market İşlemleri

Son dönemde internet alışverişlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte marketler de web sitelerini tasarlayarak evlere servis hizmetine başladılar. Bunlardan biri de Migros oldu. Migros Sanal Market web sitesiyle mağazalarında bulunan tüm ürünleri hizmetinize sunuyor. Tüm süt ve et ürünleri, meyve, sebze, gıda, şekerleme, içecek, deterjan, kağıt, kozmetik, bebek, oyuncak, elektronik, ev ve pet ürünlerini sanal market web sitesinde bulabiliyorsunuz. Hızlı teslimatla evinize dilediğiniz ürünleri sipariş verebiliyorsunuz. Dilediğinizde ise hazırlanan siparişinizi mağazalardan teslim alabiliyorsunuz.

l Bunun için aşağıda vereceğimiz linke tıklamanız gerekiyor.

l Linke tıkladıktan sonra üye ol/ giriş yap bölümünden üye olabilirsiniz. Eğer üyeliğiniz varsa buradan giriş yapabilirsiniz. Migros, web sitesine kaydolduğunuzda 3 siparişinize özel ücretsiz teslimat fırsatı sunuyor. Bu nedenle siteye kaydolmak oldukça keyifli.

l Ardından, kategoriler bölümünden istediğiniz sekmeye tıklayarak marketlerde bulunan tüm ürünleri sayfanıza açabiliyorsunuz.

l Dilediğiniz ürünü seçip sepetinize eklediğinizde "evime gelsin" ve "mağazadan alacağım" seçenekleri karşınıza çıkıyor. Dilerseniz hazırlanan ürününüzü mağazadan alabilir, dilerseniz de evinize getirtebilirsiniz.

l Teslimat adresinizi seçtikten sonra bir de teslimat tarihi ve saatinizi de seçmeniz gerekiyor. Belirlenen saat aralığında siparişiniz evinize getiriliyor.

l Artık Migros Sanal Market üzerinden siparişinizi oluşturabilir ve evinize gelmesi için bekleyebilirsiniz.

l Migros mağazalarında size sunulan tüm indirimleri web sitesinde de yakalayabilirsiniz.

l Migros Sanal Market web sitesinin alt kısmında bulunan işlem rehberi sayesinde üyelik işlemleri, sipariş işlemleri, ödeme ve teslimat bilgilerinizi yönetebiliyorsunuz.

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