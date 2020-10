Migros telefon numarası, çağrı merkezi, müşteri hizmetleri

Migros Ege Bölge Direktörlüğü

l Telefon: 0 850 210 17 00

l Adres: Migros Ticaret A.Ş. İzmir Şube Müdürlüğü Yeni havaalanı Caddesi No: 40 Çiğli / İzmir

Migros İç Anadolu Bölge Direktörlüğü

l Telefon: 0 850 310 29 60

l Adres: Ankamall M5 Migros Üstü - Konya Devlet Yolu Akköprü Mevkii Ankara Emniyet Müd. Yanı No:2 İskitler / Ankara

Migros Doğu Akdeniz Güneydoğu Bölge Direktörlüğü

l Telefon: 0 850 310 11 70

l Adres: Cemalpaşa Mah. Fuzuli Cad. Galleria İş Merkezi No: 140/434 Seyhan / Adana

Migros Batı Akdeniz Bölge Direktörlüğü

l Telefon: 0 850 310 15 50

l Adres: Antalya M5 Alışveriş Merkezi Üstü Meltem Mah. 100. Yıl Bulvarı No: 155 Konyaaltı / Antalya

Migros Doğu Karadeniz Kuzeydoğu Bölge Direktörlüğü

l Telefon: 0 850 310 21 87

l Adres: Trabzon Forum AVM Trabzon Karayolu Üzeri 100. Yıl Parkı Yanı Ortahisar / Trabzon

Migros Taze Et Üretim İşletmesi

l Telefon: 0 850 310 16 40

l Fax:0 850 310 16 76

l Adres: İtop Organize Sanayi Bölgesi 10008 sk. No:4 Tekeli Menderes / İzmir

Migros Sanal Market İşlemleri

Son dönemde internet alışverişlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte marketler de web sitelerini tasarlayarak evlere servis hizmetine başladılar. Bunlardan biri de Migros oldu. Migros Sanal Market web sitesiyle mağazalarında bulunan tüm ürünleri hizmetinize sunuyor. Tüm süt ve et ürünleri, meyve, sebze, gıda, şekerleme, içecek, deterjan, kağıt, kozmetik, bebek, oyuncak, elektronik, ev ve pet ürünlerini sanal market web sitesinde bulabiliyorsunuz. Hızlı teslimatla evinize dilediğiniz ürünleri sipariş verebiliyorsunuz. Dilediğinizde ise hazırlanan siparişinizi mağazalardan teslim alabiliyorsunuz.