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Mike Mitchell kimdir? Mike Mitchell kaç yaşında ve neden öldü? Ünlü oyuncu Fethiye’de hayatını kaybetti!

25.07.2021 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İskoçyalı ünlü aktör Mike Mitchell, Fethiye’de hayatını kaybetti. Cesur Yürek ve Gladyatör gibi filmlerden tanıdığımız Mike Mitchell, Muğla’nın Fethiye ilçesinde tatil yapıyordu. 65 yaşındaki aktör Mitchell’in ise evinde ölü bulunduğu haberi paylaşıldı. Ünlü oyuncunun vefat haberini Talat Atilla, sosyal medya hesabından duyurdu. Peki Mike Mitchell kimdir?

Mike Mitchell kimdir? Mike Mitchell kaç yaşında ve neden öldü? Ünlü oyuncu Fethiye’de hayatını kaybetti!

Muğla’nın Fethiye ilçesinde tatil yapan 65 yaşındaki ünlü aktör Mike Mitchell, marinanın işletme müdürü tarafından duş kabininde ölü bulundu. Gladyatör ve Cesur Yürek filmlerindeki performansı ile hafızalara kazınan Mitchell’in ölüm haberini ise Aylan Bebek filmindeki rol arkadaşı Talat Atilla duyurdu. Mike Mitchell kimdir? Mike Mitchell neden öldü?

FETHİYE'DE ÖLÜ BULUNDU!

Muğla'nın Fethiye ilçesinde tatil yapan 65 yaşındaki İskoçyalı aktör Mike Mitchell, marinada duş alırken yaşamını yitirdi.

Fethiye'nin Karagözler Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki marinanın işletme müdürü Burak Ardahan, aktör Mike Mitchell'in uzun süre duştan çıkmadığını görünce kabini kontrol etti.

İşletme sahibi Ardahan, kabine girdiğinde Mitchell’i hareketsiz şekilde yerde yatarken buldu.

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Mitchell için marinaya gelen sağlık ekipleri ise oyuncunun hayatını kaybettiğini belirledi.

Mitchell'in cansız bedeni otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği ihtimali üzerinde durulan Mitchell'in kesin ölüm nedeni otopsinin ardından netlik kazanacak.

Ünlü aktörün ölümü sosyal medya hesabından Talat Atilla duyurdu. Atilla, "Türkiye dostu, Gladyatör filminin oyuncusu, Aylan Bebek filmindeki rol arkadaşım Mike Mitchell Fethiye'de öldü. İyi bir insandı. Allah'tan rahmet dilerim. Üzgünüm" açıklamasında bulundu.

MİKE MİTCHELL KİMDİR?

Mike Mitchell, 18 Ekim 1970'da doğdu.

Mitchell, Amerikalı bir film yönetmeni, yazar, yapımcı, oyuncu ve eski animatördür.

Mike Mitchell, 'Gladyatör', 'Cesur Yürek' ve Çanakkale Savaşı'nın bilinmeyen hikayelerini anlatan 'Mendilim Kekik Kokuyor' filmlerinde rol aldı.

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Mike Mitchell, Türkiye adına katıldığı 'Dünya Vücut Şampiyonası'nda da birincilik kazandı. Mitchell, yurt içi ve yurt dışında Türkiye'nin kültür ve turizm elçisi gibi çalıştı.

Gönüllü olarak Türkiye'nin tanıtımı için çaba sarf eden Mike Mitchell, Suriye'deki iç savaştan kaçan ailenin Yunanistan'a geçmeye çalışırken bindiği botun batması sonucu cansız bedeni Bodrum'da kıyıya vuran 3 yaşındaki Aylan bebeğin yaşadıklarını anlatan filmde de rol aldı.

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Anahtar Kelimeler:
kalp krizi Muğla Fethiye
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