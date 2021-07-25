Mike Mitchell kimdir? Mike Mitchell kaç yaşında ve neden öldü? Ünlü oyuncu Fethiye’de hayatını kaybetti!

Muğla’nın Fethiye ilçesinde tatil yapan 65 yaşındaki ünlü aktör Mike Mitchell, marinanın işletme müdürü tarafından duş kabininde ölü bulundu. Gladyatör ve Cesur Yürek filmlerindeki performansı ile hafızalara kazınan Mitchell’in ölüm haberini ise Aylan Bebek filmindeki rol arkadaşı Talat Atilla duyurdu. Mike Mitchell kimdir? Mike Mitchell neden öldü?

FETHİYE'DE ÖLÜ BULUNDU!

Muğla'nın Fethiye ilçesinde tatil yapan 65 yaşındaki İskoçyalı aktör Mike Mitchell, marinada duş alırken yaşamını yitirdi.

Fethiye'nin Karagözler Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki marinanın işletme müdürü Burak Ardahan, aktör Mike Mitchell'in uzun süre duştan çıkmadığını görünce kabini kontrol etti.

İşletme sahibi Ardahan, kabine girdiğinde Mitchell’i hareketsiz şekilde yerde yatarken buldu.

Mitchell için marinaya gelen sağlık ekipleri ise oyuncunun hayatını kaybettiğini belirledi.

Mitchell'in cansız bedeni otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği ihtimali üzerinde durulan Mitchell'in kesin ölüm nedeni otopsinin ardından netlik kazanacak.

Ünlü aktörün ölümü sosyal medya hesabından Talat Atilla duyurdu. Atilla, "Türkiye dostu, Gladyatör filminin oyuncusu, Aylan Bebek filmindeki rol arkadaşım Mike Mitchell Fethiye'de öldü. İyi bir insandı. Allah'tan rahmet dilerim. Üzgünüm" açıklamasında bulundu.

Türkiye dostu, gladyatör filminin oyuncusu, aylan baby filminde rol arkadaşım Mike Mitchell biraz önce fethiye'de öldü. iyi bir insandı. Allah'dan rahmet dilerim. üzgünüm. pic.twitter.com/L5UEHqa1R5 — Talat Atilla (@TalatAtilla) July 24, 2021

MİKE MİTCHELL KİMDİR?

Mike Mitchell, 18 Ekim 1970'da doğdu.

Mitchell, Amerikalı bir film yönetmeni, yazar, yapımcı, oyuncu ve eski animatördür.

Mike Mitchell, 'Gladyatör', 'Cesur Yürek' ve Çanakkale Savaşı'nın bilinmeyen hikayelerini anlatan 'Mendilim Kekik Kokuyor' filmlerinde rol aldı.

Mike Mitchell, Türkiye adına katıldığı 'Dünya Vücut Şampiyonası'nda da birincilik kazandı. Mitchell, yurt içi ve yurt dışında Türkiye'nin kültür ve turizm elçisi gibi çalıştı.

Gönüllü olarak Türkiye'nin tanıtımı için çaba sarf eden Mike Mitchell, Suriye'deki iç savaştan kaçan ailenin Yunanistan'a geçmeye çalışırken bindiği botun batması sonucu cansız bedeni Bodrum'da kıyıya vuran 3 yaşındaki Aylan bebeğin yaşadıklarını anlatan filmde de rol aldı.





