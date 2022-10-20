Mıknatıs eş anlamlısı nedir? Mıknatıs kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Mıknatıs kelimesi köken olarak dilimize Arapçadan girmiştir. Arapça "miġnaṭīs" kelimesinden alıntıdır. Arapça sözcük de Eski Yunancada "Magnesia taşı" anlamına gelen "líthos magnētēs" deyiminden alıntıdır. Bu kelime Magnēsia "Tesalya"da bir kent" özel adından türetilmiştir. Aynı zamanda Manisa ilimizin de bu isimden türediği düşünülmektedir. Mıknatıs kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre kullanımları bu şekildedir:

Demiri ve daha başka bazı metalleri çeken demir oksit.

Demiri çekme özelliği taşıyan veya sonradan bu özelliği kazanan her türlü madde.

(Mecaz) Çekiciliği, albenisi olan kimse.

Mıknatıs kelimesi cümle içerisinde bu farklı anlamlarında kullanılabilir. Mıknatıs kelimesinin cümle içerisinde kullanımıyla ilgili su örnek cümleleri sıralayabiliriz:

Bu gün fen laboratuvarında elektromıknatıs ile deney yaptık.

Mıknatıs masaya öylesine yapıştı ki kimse çıkaramadı.

Çocuk adeta bir mıknatıs gibiydi, tüm ilgiyi üzerine toplamıştı.

Mıknatıs eş anlamlısı nedir?

Eş anlamlı sözcükler yazılış olarak farklı olmalarına rağmen aynı veya benzer anlama gelen sözcüklerdir. Günlük kullanımda ya da resmî yazışmalarda bir kelime yerine çoğu zaman o kelimenin eş anlamlısı kullanılabilir. Ancak mıknatısın eş anlamlısı pek bilinen ve kullanılan bir kelime değildir.

Mıknatıs kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük "demirkapan" kelimesidir. Ancak mıknatısın eş anlamlısı olan bu kelime günümüzde neredeyse hiç kullanılmamaktadır. Gerek kullanım kolaylığından gerekse alışkanlıktan dolayı mıknatıs kelimesi demirkapana göre çok daha fazla tercih edilir.

Mıknatısın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Mıknatıs kelimesinin eş anlamı olan demirkapan kelimesiyle cümle örnekleri şu şekilde verebiliriz:

Metali çöplerden ayırmak için devasa bir demirkapan kullanılıyordu.

Demirkapan yardımıyla birbirine tutturulmuştu.



