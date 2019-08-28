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Miley Cyrus davete yeni sevgilisiyle el ele geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 09:50 | Son Güncelleme

Liam Hemsworth ile Miley Cyrus’un 10 Ağustos’ta açıklanan boşanma haberinden bir gün önce 26 yaşındaki ünlü şarkıcı, İtalya’da birlikte tatil yaptığı Kaitlynn Carter ile öpüşürken görüntülenmişti. Boşanma kararının ardından Miley Cyrus yeni sevgilisiyle görüntülendi.

Miley Cyrus davete yeni sevgilisiyle el ele geldi

Evliliği kısa süren Miley Cyrus ayrılık acısı çekmedi bile... Kocasından ayrıldığı günlerde bir kadınla öpüşürken görüntülenen Cyrus yeni aşkıyla artık davetlere de katılıyor.

Yedi aylık eşi Liam Hemsworth’ten ayrılan şarkıcı Miley Cyrus, yeni sevgilisi Kaitlynn Carter ile 2019 MTV Video Müzik Ödülleri’nin after party’sine katıldı.

26 yaşındaki şarkıcı ile 30 yaşındaki reality şov yıldızı, New York’taki Down Nightclub’a el ele girdi.

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Miley Cyrus geçtiğimiz günlerde açıklama yaparak "Her şeyi kabul edebilirim. Ama evliliğimin aldatma yüzünden bittiğini kabul edemem. Liam ve ben 10 yıldır birlikteyiz. Daha önce de söyledim ve bu gerçek değişmeyecek. Liam'ı seviyorum ve her zaman seveceğim. Ama bu noktada sağlıklı bir karar vermek ve önceki hayatımı geride bırakmak zorundayım. Uzun zamandır çok sağlıklı ve çok mutluyum" demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Miley Cyrus Kaitlynn Carter

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