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Miley Cyrus: Elle kontrol etmeleri hoşuma gidiyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.06.2019 09:41 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü şarkıcı Miley Cyrus açıklamaları ve hareketleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde tacize uğrayan ünlü isim bu sefer farklı bir açıklama ile gündemde...

Miley Cyrus: Elle kontrol etmeleri hoşuma gidiyor

Miley Cyrus, havalimanında yaşadıklarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Cyrus, katıldığı bir radyo programında havalimanı girişlerinde yaşadıklarını anlattı.

Havalimanı görevlileriyle aralarında bir aşk-nefret ilişkisi olduğunu anlatan şarkıcı, “Ünlü olduğum için bana daha hassas davranıyorlar. Elle kontrol etmeleri de hoşuma gidiyor” sözleriyle güldürdü.

ABD'li oyuncu ve şarkıcı Miley Cyrus bir hayranının kendisini taciz etmesi sonrası sosyal medyada yapılan yorumlara isyan etmişti.Cyrus yaptığı açıklamada, "Çıplak bile olsak, izin almadan kimse dokunmaz" ifadelerini kullanmıştı.

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