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Miley Cyrus göğüs ucunu paylaştı! 'Instagram kaldırmadan bakın!'

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.02.2020 14:00 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Miley Cyrus, kıyafetinin azizliğine uğradı. Cyrus, göğsünün açıldığı anların görüntüsünü Instagram hesabından da paylaştı.

Miley Cyrus göğüs ucunu paylaştı! 'Instagram kaldırmadan bakın!'

Geçtiğimiz aylarda oyuncu Liam Hemsworth'tan boşanan Miley Cyrus, ayrılıktan kısa bir süre sonra şarkıcı Cody Simpson ile birlikte olmaya başlamıştı. Cyrus geçtiğimiz akşam New York'ta görüntülendi.

Marc Jacobs defilesinde yürüyen Miley Cyrus’un, defileden sonra kaldığı otele dönerken göğsü açıldı ve paparaziler bu anı yakaladı.

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Cyrus, göğsü görünen bu fotoğrafını kendi hesabından “Instagram kaldırmadan bakın hemen!” notuyla takipçileriyle paylaştı! Cyrus'un fotoğrafı henüz kaldırılmazken fotoğrafın altına ise yorum yağdı.

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