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Milli Eğitim Bakanı Özer: Mesleki eğitim seminerlerini özeldeki öğretmenlerimize de açıyoruz

01.09.2022 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 1- 9 Eylül'de Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilen mesleki çalışma programının başlaması dolayısıyla video mesajla öğretmenlere hitap etti. Bakan Özer, "Bakanlık olarak düzenlemiş olduğumuz mesleki eğitim seminerlerini, ilk kez özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerimizin de kullanımına açıyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 1- 9 Eylül'de Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilen mesleki çalışma programının başlaması dolayısıyla video mesajla öğretmenlere hitap etti. Bakan Özer, yeni bir eğitim- öğretim yılına başlamanın mutluluk ve heyecanı içinde olduğunu belirterek, "Okullarımızda bu yıl da yüz yüze yeni eğitim yılına başlamamızdan duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. Olağanüstü şartlarda çocuklarımız için göstermiş olduğunuz çabanın, verdiğiniz emeğin, yaptığınız fedakarlıkların milletçe farkındayız. Bunun için siz değerli öğretmenlerimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum" dedi.

'YASAL DÜZENLEMENİN DİĞER BOYUTU, MESLEKİ EĞİTİMLER'

Öğretmenlerin güçlü olmasında mesleki bilgi ve becerilerin yanında toplum içindeki statü ve özlük haklarının da önemli olduğuna işaret eden Bakan Özer, bu nedenle Bakanlık olarak öğretmenleri güçlendirmek, niteliklerini geliştirmek, motivasyonlarını yükseltmek için gerek mesleki gelişim gerekse kariyer boyutunda belirli düzenlemeler yaptıklarını söyledi. Özer, ilk olarak Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu çıkardıklarını ve 14 Şubat 2022'de yürürlüğe giren kanun ile öğretmenlerin Türk eğitim tarihinde ilk kez müstakil bir meslek kanununa kavuştuğunu anımsattı. Öğretmenliğin özel bir ihtisas mesleği haline geldiğini belirten Özer, öğretmenlerin mesleğe girişleri ve ilerlemelerine yönelik yasal bir zemin oluşturulduğunu kaydederek mesajına şöyle devam etti:

"Öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmenlikten oluşan kariyer süreci ile öğretmenlerimizin bilgilerinin yeni gelişmeler ışığında tazelenmesi, güncellenmesi, lisansüstü eğitime teşvik edilmesi ve artan kıdemin yeni özlük haklarıyla desteklenmesi hedeflendi. Meslek hayatında 10 yılını dolduran öğretmenlerimiz uzman öğretmen, uzman öğretmenlikte 10 yılını dolduran öğretmenlerimiz de başöğretmen olabilmektedir. Böylece öğretmenlerimiz, uzmanlık için 180, başöğretmenlik için ise 240 saatlik bir programı tamamlamakta, bu eğitimlerle bilgilerini güncellemekte ve eğitim sonunda yapılan değerlendirme ile kariyer basamaklarında ilerlemektedir. Bu ilerleme maaş artışı başta olmak üzere öğretmenlerimizin özlük haklarında önemli iyileşmeler getirmektedir. Bu düzenlemelerin bir diğer boyutunu ise mesleki gelişim eğitimleri oluşturmaktadır."

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 1,2 milyon öğretmeni ile devasa bir aile olduğuna işaret eden Özer, "Her bir öğretmenimizin ihtiyaçları, beklentileri, ilgi alanları doğal olarak birbirinden farklıdır. Merkezi ve belirli konulara yönelik bir eğitimle, bu ihtiyaç ve beklentilere cevap vermenin ve tüm öğretmenlerimizi bu bağlamda eğitime katmanın zorluğu ortadadır. Bu nedenle Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği'ni yeniden ele aldık ve yeni yaklaşımları hayata geçirdik" diye konuştu.

Bakan Özer: Mesleki eğitim seminerlerini özeldeki öğretmenlerimize de açıyoruz - Eğitim - Ankara -

Özer, Öğretmen Bilişim Ağını (ÖBA) kurarak öğretmen ve yönetici eğitimlerini ÖBA üzerinden yayınlamaya başladıklarını söyledi. Gelen taleplerin dikkate alındığına, ilk kez okul temelli mesleki gelişim programının geliştirildiğine vurgu yapan Özer, "Böylece öğretmenlerimiz, ihtiyaç duyduğu eğitimi kendileri belirlemekte ve kendi okulunda, alanında uzman kişilerden bu eğitimi alma şansına kavuşmaktadır" dedi.

'ÖĞRETMEN GELİŞİRSE TOPLUM GELİŞİR'

"Bir diğer yaklaşımımız da mesleki gelişim topluluklarıdır" diyen Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu topluluklarda öğretmenlerin meslektaşları ve eğitim görevlileri ile buluşması sağlanmakta ve birbirlerinden öğrenerek uygulamaya dönük becerilerinin geliştirildiği bir eğitim yaklaşımı sunulmaktadır. Yeni geliştirdiğimiz öğretmen- yönetici hareketlilik programı ise uygulama ve başarıları ile örnek teşkil eden okulların ziyaret edilerek uygulamaların yerinde görülmesi ve diğer okullarımıza yaygınlaştırılmasını sağlayacaktır. Böylece iyi uygulamaların yaygınlaştırılması, okullar arasındaki başarı farkının azaltılması ve öğretmenler arasındaki iş birliğinin artırılması hedeflenmektedir. Sevgili öğretmenlerimiz, eğitimin liderleri sizlersiniz. Öğretmen gelişirse eğitim gelişir, toplum gelişir. Biz çocuklarımızın daha nitelikli bir eğitime kavuşması, geleceğimizin sağlam bir zeminde inşası ve sizlerin meslek hayatınızda daha mutlu ve başarılı olması için mesleki beceriler ve özlük hakları konusunda sizleri desteklemeye devam edeceğiz. 1-9 Eylül'de ÖBA platformunda yer alan ve zengin içerikten oluşan mesleki eğitim seminerlerinden herhangi birine, ülkemizin dört bir yanında özveriyle görev yapan siz değerli öğretmenlerimiz, isteğe bağlı olarak katılabileceklerdir. Milli Eğitim Bakanlığı olarak, düzenlemiş olduğumuz mesleki eğitim seminerlerini ilk kez özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerimizin de kullanımına açıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle tekrar okullarımıza ve sınıflarımıza 'hoş geldiniz' diyor, yeni eğitim öğretim yılında hepinize başarılar diliyorum."

(DHA)

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Öğretmen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer
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