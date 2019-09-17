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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'Mahmut Tuncer' açıklaması

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
TÜRKİYE GÜNCEL  | 17.09.2019 12:13 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), sosyal medyada paylaşılan ve sanatçı Mahmut Tuncer'in görseline ve sözlerine yer verilen kitabın okullarda öğrencilere sunulan ders kitabı ve eğitim materyali olmadığı bildirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'Mahmut Tuncer' açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, sosyal medyada bir sanatçının görseli ve sözleriyle paylaşılan kitapla ilgili açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Sosyal medyadaki paylaşımda yer verilen söz konusu kitap, okullarımızda öğrencilerimize sunulan ders kitabı ve eğitim materyali değildir." ifadelerine yer verildi.

TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Mantık sorularını içeren bir kitapta, türkücü Mahmut Tuncer'in "Mantık sizi A noktasından B noktasına götürür. Halay ise her yere" şeklindeki sözlerine yer verilmesi sosyal medyada tepki çekmişti.

Kaynak: AA

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mahmut tuncer Milli eğitim Bakanlığı

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