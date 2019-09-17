Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'Mahmut Tuncer' açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, sosyal medyada bir sanatçının görseli ve sözleriyle paylaşılan kitapla ilgili açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtildi.
Açıklamada, "Sosyal medyadaki paylaşımda yer verilen söz konusu kitap, okullarımızda öğrencilerimize sunulan ders kitabı ve eğitim materyali değildir." ifadelerine yer verildi.
TEPKİ ÇEKMİŞTİ
Mantık sorularını içeren bir kitapta, türkücü Mahmut Tuncer'in "Mantık sizi A noktasından B noktasına götürür. Halay ise her yere" şeklindeki sözlerine yer verilmesi sosyal medyada tepki çekmişti.
Kaynak: AA
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