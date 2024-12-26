Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu evlilik yolunda ilk adımı attı! Sır gibi sakladığı nişanlısı ortaya çıktı! Görenler aynı yorumu yaptı

A Milli Futbol Takımı ve Portekiz’in köklü kulüplerinden Benfica’nın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu özel hayatıyla gündeme geldi.

Aktürkoğlu elinde çiçeği ile bir karesini paylaşarak evlilik yolunda ilk adımı attığını duyurdu. Kocaeli’de düzenlenen törenle nişanlandı.

NİŞANLISI MERAK EDİLDİ

Galatasaraylı oyuncu Yunus Akgün de Kerem’i bu özel gününde yalnız bırakmadı. Milli futbolcunun müstakbel eşinin kim olduğu ise merak edildi ve adının Ceren Azak olduğu öğrenildi.

Kocaeli'de yaşamını sürdüren Azak'ın Çocuk Gelişim mezunu olduğu ve Başiskele'deki bir özel eğitim merkezinde Çocuk Gelişimcisi olarak çalıştığı ortaya çıktı.

Kerem Aktürkoğlu'nun nişanlısını görenler 'güzel kızmış', 'çok güzel', 'şanslı adam' gibi yorumlar yaptılar. Kısa süre önce bir sosyal medya platformunda canlı yayın açan Kerem, bir ilişkisinin olmadığından söz etmişti.