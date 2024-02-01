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  4. Milli voleybolcu Hande Baladın'ı 'Yüzüne asit atarım' diye tehdit etmişti! Karar çıktı

Milli voleybolcu Hande Baladın'ı 'Yüzüne asit atarım' diye tehdit etmişti! Karar çıktı

01.02.2024 13:07 | Son Güncelleme:
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Milli voleybolcu Hande Baladın'a "Spor kulübüne giderken arabanı tararım, yüzüne asit atacağım" şeklinde sosyal medyadan tehdit mesajları gönderdiği iddiasıyla hakkında 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası istenen Mustafa Neşeli'nin yargılandığı davada karar çıktı.

Milli voleybolcu Hande Baladın'ı 'Yüzüne asit atarım' diye tehdit etmişti! Karar çıktı

İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Mustafa Neşeli getirildi. Hande Baladın'ın avukatları, Türkiye Voleybol Federasyonu avukatı, Aile Bakanlığı avukatı ve sanık avukatı da duruşmaya katıldı.

Hakim, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinden gelen yazıya göre sanığın işlediği öne sürülen fiilin anlam ve sonuçlarını algılayamadığı dolayısıyla ceza sorumluluğunun olmadığını belirtti.

FEDERASYON KATILMA TALEBİNDE BULUNDU

Türkiye Voleybol Federasyonu avukatı, "Hande Baladın’ın bulunduğu durum, üstlendiği görev ve ait olduğu camia birlikte değerlendirildiğinde federasyon olarak mevcut olaydan biz de doğrudan zarar görmüş durumdayız. Bu nedenle davaya katılma talebimizin kabulüne karar verilsin" dedi. Söz verilen sanık Mustafa Neşeli, söyleyeceği söz olmadığını belirtti. Sanık avukatı federasyonun katılma talebinin reddini istedi.

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SAVCI MÜTALAA VERDİ

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanığa akıl hastalığı nedeniyle ceza verilmemesini talep etti. Mütalaaya karşı yeniden söz verilen sanık Neşeli, beraatini istedi. Avukatı ise mütalaa doğrultusunda karar verilmesini istedi.

BALADIN’IN AVUKATI: SANIK CEZALANDIRILSIN

Hande Baladın’ın avukatı, sanığın cezalandırılmasını ve gerekirse yeniden rapor aldırılmasını talep etti.

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KARAR AÇIKLANDI

Yeniden rapor aldırılması ve federasyonum katılma talebinin doğrudan zarar görmediği gerekçesiyle reddeden mahkeme, sanığın akıl hastalığı nedeniyle kendisine isnat edilen suçun hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamadığı ve davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli ölçüde azalmış bulunduğundan ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.

Sanığın yüksek güvenlikli sağlık kurumlarında koruma ve tedavi altına alınmasına ve iyileşinceye kadar tedavi kapsamında kalmasına hükmetti.

Hakim kararını açıkladıktan sonra sanığa, "Akıl sağlığın yerinde olmadığı için ceza vermedik. Şifa buluncaya kadar yüksek güvenlikli hastanede kalacaksın" dedi. Duruşma çıkışında basın mensuplarının sorusu üzerine sanığın avukatı Adnan Mercan, "Ceza verilmemesi gerektiğini baştan beri savunuyorduk. Talebimiz gibi çıktı, baştan beri suçsuz olduğunu savunuyorduk. Olması gereken bir karardı" ifadelerini kullandı.

(DHA)Bu içerik Öznur Yaslı İkier tarafından yayına alınmıştır

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