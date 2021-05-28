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Milyarderler günlerini nasıl geçiriyor? Bill Gates’in günlük rutini nasıl?

Seray Üstün Seray Üstün
28.05.2021 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO’su olan Elon Musk, dünyanın en zengin insanlardan biri olarak kabul ediliyor. Başarısının ardında ise Musk’ın günlük rutini olduğunu düşünülüyor. Oldukça disiplinli ve düzenli bir hayat yaşayan Elon Musk’ın günlük rutinini sizler için araştırdık.

Milyarderler günlerini nasıl geçiriyor? Bill Gates’in günlük rutini nasıl?

Elon Musk’ın başarısının ardındaki sır birçok makaleye konu olmuştur. Karizmatik milyarder Elon Musk’ı dünyanın en zengin insanlarından biri haline getiren hiç şüphesiz gün içerisindeki planlamaları ve hayat rutinidir. Milyarderlerinin günlük hayatlarının nasıl geçtiğini hiç merak ettiniz mi?

Elon Musk, genelde haftada 100 saatten fazla çalışıyor. Uykunun hayat dinamikleri içerisinde önemli yer tuttuğunu düşünen Musk, yatma ve uyanma saatlerine dikkat ediyor. Musk, genellikle gece 1’de uyuyup sabah 7’de uyanıyor. Bir röportajında Musk, “Uyku gerçekten harika. Yeterince uyumazsam oldukça huysuz olduğumu anladım. Normalde uyuduğumdan daha az uyursam daha fazla zamanım olur ama daha az iş yapabilirim. Çünkü zihnim yorgun olacaktır” dedi.

Dünyaca ünlü iş insanı uyandıktan sonra ise zaman kazanmak için basit bir kahvaltıyla güne başlıyor. Kahvaltıda genellikle omlet yediği ve bir bardak kahve içtiği biliniyor. Kahvaltının sonrasında ise her sabah duş alıyor ve bu esnada aklına birçok fikrin geldiğini söylüyor. Zamanının bir kısmını da spora ayıran Musk, ağırlık kaldırıyor ve televizyon izlerken koşu bandında koşuyor. Ayrıca Taekwondo, karate, judo ve Brezilya jiu-jitsu'yla da uğraşıyor. Son olarak ise tarihle ilgili sesli kitap ve podcast dinlemeye zaman ayırıyor.

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Elon Musk
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