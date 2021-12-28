Milyoner final mi yaptı? Milyoner'in yeni bölümü ne zaman?

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla devam eden Kim Milyoner Olmak İster programı ilgiyle takip ediliyor. En sevilen bilgi yarışmalarının başında gelen Kim Milyoner Olmak İster programının final yapıp yapmadığı araştırılıyor. Peki Milyoner final mi yaptı?

MİLYONER FİNAL Mİ YAPTI?

ATV ekranlarının en çok izlenen programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster'in final kararı araştırmaları hız kazandı. Ünlü oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu koronavirüse yakalandı. Milyoner programı final yapmayacak, ancak İmirzalıoğlu'nun koronavirüs test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle programın ekranlara bir süre ara vereceği iddia edildi. Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile olan eşi Sinem Kobal'ın sağlık durumunun iyi olup olmadığı hakkında herhangi bir haber gelmedi.

Ünlü oyuncu geçen haftalarda Emirgan'da görüntülenmiş ve ikinci bebeği ile ilgili, "Sağlıkla sıhhatle gelsin inşallah" ifadelerini kullanmıştı.



