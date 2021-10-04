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Milyonlarca kez izlendi! Torunun çocuğu zannedince öyle bir tepki verdi ki...

04.10.2021 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Calum Murphy isimli TikTok kullanıcısı büyükannesini şakaladığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Büyükannesine çocuğu olduğunu söyleyerek bir fotoğraf gösteren Murhpy’nin videosu 5 milyondan fazla izlendi. Büyükannenin torunun çocuğunu ilk gördüğü an ve sonrasındaki tepkileri eğlenceli anlar yaşattı.

Avustralya’da yaşayan Calum Murphy TikTok hesabında, İngiltere’den ziyaret için gelen büyükannesiyle düzenli olarak şaka videoları yayınlıyor. Videoda Murphy büyükannesine göstermek için internet üzerinden bulduğu bir bebeğin fotoğrafını seçiyor ve ona “Bu benim bebeğim” diyor. Büyükannesi ise bebeğin fotoğrafını gördükten sonra “Bunun nesi var?” sorusunu yöneltiyor.

TEPKİSİ BİRDEN DEĞİŞTİ

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Büyükannenin verdiği tepkiden sonra ise Murphy, bebek ve annesiyle görüntülü konuşmada oldukları konusunda büyükannesini uyarıyor. Bunun üzerine ise büyükanne bebeğe iltifat etmek için “Ne kadar da güzel” diyor.

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Torun ve büyükanne arasında geçen diyaloglar TikTok kullanıcılarının dikkatini çekmeyi başardı. 5 milyondan fazla izlenmeye ulaşan video, binlerce yorum ve beğeni aldı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
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