Milyonlarca öğrenciyi etkileyecek düzenleme Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak!

Eğitimde sistem değişecek mi? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamalarının ardından gözler bugün yapılacak Kabine toplantısına çevrildi. 16.30'da Beştepe'de gerçekleşmesi beklenen toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık yapacak. Bakan Tekin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Şu anda bir raporumuzu oluşturduk. Bunu Kabine Toplantısı'nda Sayın Cumhurbaşkanımızın da onayına sunacağız." demişti. Eğitim sistemindeki değişikliğin yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında birçok önemli başlık yer alacak.

GAZZE SÜRECİ VE TÜRKİYE'NİN ROLÜ

Kabinenin öncelikli gündem maddelerinden biri, Gazze’deki barış süreci olacak. Mısır’da düzenlenen “Barış Zirvesi” kapsamında arabulucu ülkelerin imzaladığı niyet beyanı doğrultusunda, Türkiye’nin üstlenebileceği görev ve sorumluluklar değerlendirilecek. Bu kapsamda, Gazze’de oluşturulması planlanan uluslararası görev gücünde Türkiye’nin nasıl bir rol alacağı görüşülecek.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' BAŞLIĞI ELE ALINACAK

Toplantıda kapsamlı şekilde ele alınacak bir diğer başlık, ‘Terörsüz Türkiye’ süreci olacak. TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun yürüttüğü çalışmalar, güvenlik birimlerinin son raporları eşliğinde değerlendirilecek.

PKK, FETÖ ve diğer terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonların seyri, sınır ötesi güvenlik stratejileri ve kamuoyundaki beklentiler de masaya yatırılacak.

EKONOMİK GELİŞMELER VE ENFLASYONLA MÜCADELE

Toplantının bir diğer önemli gündem maddesi, enflasyonla mücadele programı olacak. Hazine ve Maliye yönetimi tarafından yürütülen çalışmalar, 2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi öncesinde gözden geçirilecek. Cuma günü TBMM’ye sunulması planlanan bütçe taslağına dair son değerlendirmelerin yapılması bekleniyor.

ZORUNLU EĞİTİM SİSTEMİYLE İLGİLİ SUNUM YAPILACAK

Kabinenin gündeminde eğitim sistemiyle ilgili önemli bir değişiklik de var. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, toplantıda 12 yıllık zorunlu eğitimin kısaltılması yönündeki hazırlıkları sunacak. Yeni eğitim modelinin detayları ve uygulama takvimi hakkında kabineye bilgi vermesi bekleniyor.

BAKAN TEKİN NE DEMİŞTİ?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı;

"Geçtiğimiz yıl söyledik bunu. 'Kamuoyundaki tartışmaları izliyoruz' anlamında açıklamalar yaptık ve sürekli de izledik. Şu anda bir raporumuzu oluşturduk. Bunu Kabine Toplantısı'nda Sayın Cumhurbaşkanımızın da onayına sunacağız. Eğer siyasi anlamda da bu konuda karar verilirse, farklı alternatiflerimiz var. İlk Kabine Toplantısı'nda çok büyük bir ihtimalle bununla ilgili bir sunum yapmayı planlıyoruz. Bu yıl içerisinde karar verilir. Çünkü önümüzdeki yıl zaten eğitim öğretim takvimi ona göre dizayn edilecek demektir ama bunun bir de parlamento boyutu var. Sonuçta hazırlığımızın yasalaşması gerekecek."

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Millete Sesleniş konuşması yapması öngörülüyor.