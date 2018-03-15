Mina Başaran'ın sevgilisi böyle veda etti: Minik kalpli...

İran’da düşen jette birlikte can veren sekiz arkadaş ile iki kişilik mürettebatın cenazesi dün askeri uçakla Türkiye’ye getirildi. Mina Başaran’ı, gelecek ay evlenmeye hazırlandığı nişanlısı karşıladı.

Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer, bugün Hürriyet gazetesinde yayınlanan ölüm ilanında ''Minik kalpli meleğim... Seni çok seviyorum... Beni bekle... Murty'n...'' ifadelerine yer verdi.

CENAZE YERLERİ BELLİ OLDU

Mina Başaran’ın babası Hüseyin Başaran Adli Tıp Kurumu’na gelerek kızının cenazesini teslim aldı. Mina Başaran’ın dedesi Nuri Berkay, çok üzgün olduklarını söylerken aileler olarak ortak karar aldıklarını, torunu Mina’nın arkadaşları Sinem Akay ve Burcu Gündoğar Urfalı ile birlikte bugün Ataköy 5. Kısım Camisi’nden uğurlanacağını açıkladı. Her üç cenazenin de Edirnekapı Mezarlığı’da toprağa verileceği belirtildi.

Uçağın pilotu Melike Kuvvet’in cenazesi Konya’ya, Zeynep Coşkun’un cenazesi Bursa’ya götürüldü. Eda Uslu’nun cenazesi de kendisi gibi kabin görevlisi olan kardeşi Ela Uslu tarafından alındı. Eda Uslu bugün Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camisi’nde kılınacak cenaze namazı sonrası Esenyurt’ta toprağa verilecek. Ayşe And bugün Zincirlikuyu’da defnedilecek. Jasmin Baruh Simone ve Liana Hananel de bugün Ulus Mezarlığı’nda son yolculuklarına uğurlanacak.

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