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Mine Koşan kimdir? Mine Koşan kaç yaşında, evli mi, albümleri ve şarkıları nelerdir?

17.02.2022 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mine Koşan, Alişan ile Hayata Gülümse programına konuk oldu. Bir döneme damgasını vuran şarkıcı Mine Koşan, yıllar sonra izleyici karşısına çıktı. Seslendirdiği şarkılarla dinleyenlerin kulağının pasını silen Mine Koşan hakkında detaylı bir araştırma başladı. Mine Koşan'ı tanımayanlar veya şarkılarını henüz dinlememiş olanlar için Mine Koşan'a dair merak edilenleri bir araya getirdik. İşte Mine Koşan hakkında detaylı bilgiler!

Mine Koşan kimdir? Mine Koşan kaç yaşında, evli mi, albümleri ve şarkıları nelerdir?

Mine Koşan, arabesk ve fantazi müzik alanında tanınmış sanatçılar arasında yer alıyor. Yıllar sonra Mine Koşan, Alişan'ın sunduğu Alişan ile Hayata Gülümse programının konuğu oldu. Müziklerini bu seferde Mine Koşan TRT1 ekranlarında izleyici, dinleyicileri için seslendirdi. Mine Koşan hakkında merak edilenleri haberimizde sizler için derledik.

MİNE KOŞAN KİMDİR?

Mine Koşan, 17 Aralık 1958 yılında Mısır, Kahire'de dünyaya geldi. Kahire doğumlu olan Mine Koşan, henüz 7 yaşındayken babasının teşviki ile müziğe yönelmiştir. Müzik hayatına İstanbul Aksaray Türk Musiki Cemiyetinde başlayan Koşan, burada halk müziği eğitimleri aldı. Aslen Mısırlı olan Mine Koşan'ın asıl ismi Armina Koşaryan'dır.

Mine Koşan, daha 13 yaşındayken Vedat Yıldırımbora'nın bestesi olan "Yağmur" adlı şarkı ile ünlenmiştir. Mine Koşan, "Dert Bende" şarkısıyla kariyerinde bir sıçrama yaşamıştır. 1976 yılında da "Kara Vicdanlı" şarkısıyla bir dönemi etkisi altına alan Mine Koşan'ın arabesk ve fantezi müzik alanında birden çok ödülü bulunmaktadır.

MİNE KOŞAN EVLİ Mİ? MİNE KOŞAN'IN EŞİ KİMDİR?

Mine Koşan, 1974 yılında 16 yaşındayken besteci Vedat Yıldırımbora ile bir evlilik yapmıştır. Koşan, 1987 yılında Yıldırımbora'dan ayrılmıştır. Ünlü şarkıcı daha sonra Mısırlı biri ile kısa bir evlilik yaşamıştır. Ardından bir dönem Star TV'de yayımlanan "Popstar Alaturka" yarışmasında birlikte sahne aldığı, kendinden 23 yaş küçük sevgilisi Erhan Yeşil ile dünyaevine girmiştir. Ancak çift 2011 yılında boşanmıştır.

MİNE KOŞAN ALBÜMLERİ VE ŞARKILARI

Gururumla Oynama / İçimdeki Yara

Dertlerimi Senden Aldım / Bana Öyle Bakma

Sevemedim Kara Gözlüm / Üç Günlük Dünya

Bu Benim Alın Yazım / Kurtar Yarab Kurtar Beni

Yaram Senindir / İstemem Açmasın

Ali'dir Bizim Çağımız / Yeter Allah'ım Yeter

Başa Gelen Çekilirmiş / Bana Neden İnanmazsın

Ezo Gelin Rüyası - Ölüm Haberi / Ninni - Senden Ayrı

İnce Cumalinin Ağıdı / Beklettin Beni

Ali'dir Bizim Çağımız / Yeter Allah'ım Yeter

Yemin / Yalan Mı Oldu

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Alişan Mine Koşan
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