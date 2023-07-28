Mine Tugay doğum günü pozlarıyla büyüledi! Yaşını duyanlar inanamadı

Medcezir, Paramparça, Zalim İstanbul gibi başarılı dizilerde rol alan Mine Tugay oyunculuğuyla olduğu kadar güzelliğiyle de beğeni topluyor. En son Yalı Çapkını dizisinde Defne karakterine hayat veren Tugay son paylaşımıyla dikkat çekti.

Mine Tugay doğum gününe özel yayınladığı pozlarına “Olduk mu 45 lik! Bütün doğum günü mesajlarınıza çok teşekkür ederim” notunu düştü.

Ünlü ismin paylaşımına adeta yorum ve beğeni yağdı. Yalı Çapkını'nda Suna karakterine hayat veren Beril Pozam ve Gülgün'ü canlandıran Gözde Kansu da paylaşıma kayıtsız kalamadı.

Beril Pozam "Ay Mineciğim afet gibi olduğun nice senelere" yorumunu yaparken, Gözde Kansu ise "Nice yılları zarafetinle, güzelliğinle, sağlıkla, aşkla karşıla bebek! İyi ki doğdun" dedi.

Mige Tugay'ın takipçileri ise "Klavye de yazım yanlışı mı yaptınız? 25 olacaktı", "Böyle 45 olur mu", "Yıllar geçerken size uğramamış" yorumlarında bulundu.



