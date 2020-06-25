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Mine Tugay kimdir? Yeni halini Instagram'da paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2020 14:43 | Son Güncelleme

Başarılı oyuncu Mine Tugay, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini şaşırttı. Ekranların sevilen isimlerinden biri olan ve aynı zamanda Instagram'ı da aktif bir şekilde kullanan Mine Tugay, saç renginde değişikliğe gitti. Başarılı oyuncunun hayatını merak edenler "Mine Tugay kimdir?" sorusuna yanıt arıyor.

Mine Tugay kimdir? Yeni halini Instagram'da paylaştı

Medcezir, Zalim İstanbul, Paramparça gibi dizilerde sergilediği performansla adından söz ettiren Mine Tugay, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini şaşırttı. Başarılı oyuncu kendisiyle özdeşleşen kızıl renk saçlarının rengini değiştirdi. Mine Tugay'ın saç rengini değiştirmesi takipçilerinden olumlu yorumlar aldı. Tarz değişikliğiyle gündeme gelen oyuncu hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler, "Mine Tugay kimdir?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

Mine Tugay, Instagram

Mine Tugay kimdir?

Dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu Mine Tugay, 28 Temmuz 1978'de Konya'da dünyaya geldi.

Oyunculuğa 1997 yılında Masal Gerçek Tiyatrosu'nda oynadığı Büyük Kulaklı Küçük Ayı adlı oyun ile başlayan Tugay, aynı yıl Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimlerine başladı ancak aralarında Özge Özberk ve Özgü Namal'ın da bulunduğu 15 kişilik sınıftan 'disiplinsizlik' iddiasıyla uzaklaştırılan 13 kişiden biri oldu.

1998 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümünü kazanan Mine Tugay, mezun olduktan sonra Semaver Kumpanya'da tiyatro oyunlarında oynamaya başladı.

2003 Yılında Işıl Kasapoğlu rejisiyle Onikinci Gece ve Kuşlar Meclisi oyunlarında oynadı. Aynı yıl Gülbeyaz adlı televizyon dizisinde rol aldı. 2004 yılında Adı Aşk Olsun adlı dizide ve Gönül Yarası adlı sinema filminde rol aldı. Aynı yıl Semaver Kumpanya'da Işıl Kasapoğlu ve Bülent Emin Yarar rejisiyle Mem ile Zin adlı oyunda oynadı.

2005 yılında Aşk Her Yaşta adlı televizyon dizisinde oynadı. Bahçeşehir Üniversitesi İleri Oyunculuk Yüksek Lisansını tamamlarken 'Aliye' adlı dizide rol aldı. 2006 yılında Yüksek Lisans'ını bitirdi. Aynı yıl Tiyatro Dot'ta Emre Koyuncuoğlu rejisiyle Çok Uzak adlı oyunda oynayan Mine Tugay, Show TV'de yayınlanan Gülpare ve Star TV'de yayınlanan Benden Baba Olmaz adlı dizilerde başrolde yer almıştır.

TRT1'de yayınlanan Aynadaki Düşman dizisinde Haluk Piyes ile başrol oynamıştır. Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi adlı dizide'de Narkotik başkomseri Suna adlı karakteri canlandırmıştır.

Kanal D'de yayınlanan Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinin 3.sezonunda Bahar karakteri ile katılmıştır. Dördüncüsü düzenlenen 2013 Antalya Televizyon Ödülleri'ni Engin Hepileri ile birlikte sunmuştur.

Star Tv'de yayınlanan Medcezir dizinin ilk sezonu sonunda diziden ayrılmış, Twitter hesabı üzerinden senaristin role biçtiği ömrün bu olduğunu ve kendi isteğiyle diziden ayrılmadığını belirtmiştir. 2014'te atv'de yayınlanan Kalp Hırsızı dizinde Kenan Ece ile başrolü paylaşmış, ancak dizi bir süre sonra yayından kalkmıştır. Sonrasında Çilek Kokusu ve Paramparça dizilerinde oynadıktan sonra 2019-2020 yılları arasında Zalim İstanbul dizisinde başrol karakter olan Şeniz Karaçay'ı canlandırdı.

Geleneksel Nazım Günleri'nde, Yılmaz Onay tarafından, okuma tiyatrosu olarak sahnelenen Nâzım Hikmet oyunlarında, 2007 yılından bu yana her yıl gönüllü olarak rol almaktadır.

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