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Mine Tugay merdivenlere oturup poz verdi! Bakana bir daha baktırdı! Beğeni butonu çöktü

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
29.11.2024 09:16
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Rol aldığı yapımlardaki başarısı ve güzelliğiyle adından sıkça söz ettiğimiz ünlü oyuncu Mine Tugay son olarak Yalı Çapkını dizisinde konuk oyuncu olarak yer almıştı. Bir süredir ekranlardan uzak kalan ünlü isim şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Her paylaşımı olay olan ünlü isim son pozlarıyla yine sosyal medyayı salladı.

Mine Tugay merdivenlere oturup poz verdi! Bakana bir daha baktırdı! Beğeni butonu çöktü

Medcezir, Kalp Hırsızı, Paramparça, Zalim İstanbul, Verda, Gülümse Kaderine ve Yalı Çapkını birçok başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu Mine Tugay şimdilerde yeni projesi için hazırlıklarını sürdürüyor.

Yönetmenliğini Semih Bağcı'nın üstlendiği, senaryosunu ise Onur Uğraş'ın kaleme aldığı "Can Borcu" dizisi ile ekranlara dönmeye hazırlanan Mine Tugay son pozlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

YORUM YAĞDI

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü ismin merdivene oturup peş peşe verdiği pozlara kısa sürede beğeni yağdı.

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Tugay'a; 'harika görünüyor', 'yine çok seksi', 'bu kadına bayılıyorum', 'güzelliği deyip susuyorum' gibi yorumlar yapıldı.

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46 yaşındaki ünlü oyuncu fit hali ve güzelliğiyle de her zaman çok konuşuluyor.

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HER SABAH UYANIR UYANMAZ...

İdeal kilosunu korumaya özen gösteren Tugay, ödem tuttuğunu hissettiği dönemlerde 3 ila 5 gün boyunca sadece sıvı gıdalarla besleniyor. Böylelikle vücudunu toksinlerden arındırıyor.

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Sabah uyanır uyanmaz bir bardak limonlu su içen Tugay, kahvaltıda ise tuzsuz etimek, süzme peynir, salatalık ve ceviz tercih ediyor.

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Mine Tugay
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