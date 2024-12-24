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Mine Tugay poz vermek için şekilden şekle girdi, eleştirilenlere de kızdı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
24.12.2024 13:24
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"Medcezir" dizisinin "Ender" karakteriyle hafızalara kazınan Mine Tugay yine pozlarıyla konuşuluyor. Evinin merdivenlerinden şekilden şekle girerek pozlar veren Tugay gelen yorumlara da kızdı.

Mine Tugay poz vermek için şekilden şekle girdi, eleştirilenlere de kızdı

Başarılı oyuncu Mine Tugay, yeni projeleri değerlendirirken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

"Bal, zerdeçal ve limon suyuyla yaptığım bir maske var, bazen onu uyguluyorum. Kendimi dengede hissetmek için de yoga yapıyorum" diyerek güzellik rutinine dair açıklamasıyla gündeme gelen Tugay pozlarıyla da dikkat çekiyor.

Sık sık estetiksiz hali ve pozlarıyla gündeme gelen Mine Tugay evinde verdiği pozlarda şekilden şekle girdi.

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Son olarak cesur pozlarına gelen eleştirilere sessiz kalmayan Tugay, takipçileriyle doğrudan iletişime geçti ve yorumlara tek tek yanıt verdi.

Estetiksiz hali konuşulurken iddialı pozlar! Estetiksiz hali konuşulurken iddialı pozlar!

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Mine Tugay bir takipçisinin "Kadıncağız şekilden şekle girmiş" yorumuna "Şeklimi beğenmediyseniz takipten çıkabilirsiniz" yanıtını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Mine Tugay
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