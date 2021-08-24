MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Mine Tugay siyah bikinisiyle poz verdi!

Mine Tugay siyah bikinisiyle poz verdi!

24.08.2021 20:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir ekranlardan uzak kalan ünlü oyuncu Mine Tugay, Instagram hesabından paylaştığı son fotoğrafıyla yine adından söz ettirdi. Tatil yapan Mine Tugay, plajda bikinisiyle çektiği pozunu paylaştı.

Mine Tugay siyah bikinisiyle poz verdi!

Medcezir, Çilek Kokusu, Paramparça ve Zalim İstanbul gibi dizilerde rol alan güzel oyuncu Mine Tugay, bir süredir ekranlardan uzak kaldı.
217938323_873475820185502_8668977427958441697_n

43 yaşındaki oyuncu Mine Tugay, yaz günlerini Çanakkale Assos'da geçiriyor.

233935797_166966865531174_4764659117558384778_n

Assos’da bulunan bir otelde konaklayan Mine Tugay, sık sık tatil paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

235225966_135942841970434_4597582665969443248_n

Mine Tugay, son olarak siyah bikinisiyle denizde çektiği bir pozunu Instagram'dan paylaştı.

240331605_404602061223955_4623178319900445270_n

Instagram'da 3,4 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncunun fotoğrafına hayranları beğeni ve yorum yağdırdı.

239859833_203538721821014_9126412542111975613_n

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüs olan Emine Ün'ün annesi hayatını kaybetti! "Kapkara gün, acımın tarihi yok"Koronavirüs olan Emine Ün'ün annesi hayatını kaybetti! "Kapkara gün, acımın tarihi yok"
Büyük buluşma! Can, Can Gönül, Gökhan Gönül ile görüşmek için Rize'ye gittiBüyük buluşma! Can, Can Gönül, Gökhan Gönül ile görüşmek için Rize'ye gitti
Mahsun Kırmızıgül'ü şaşırtan mesaj! "Abi korona olmuş, ölmüşsün"Mahsun Kırmızıgül'ü şaşırtan mesaj! "Abi korona olmuş, ölmüşsün"
Anahtar Kelimeler:
Mine Tugay Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da içme suyu skandalı! Kaçak tesis kapatıldı

İstanbul'da içme suyu skandalı! Kaçak tesis kapatıldı

23 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

23 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

Memur ve memur emeklisi zam oranı belli oldu

Memur ve memur emeklisi zam oranı belli oldu

Dünyada bir ilk: Pfizer/BioNTech aşısına tam onay verildi

Dünyada bir ilk: Pfizer/BioNTech aşısına tam onay verildi

Vali açıkladı: Tedavi görenlerin yüzde kaçı aşısız?

Vali açıkladı: Tedavi görenlerin yüzde kaçı aşısız?

Şahan Gökbakar'ın aşı eleştirisine Bakan Koca'dan yanıt!

Şahan Gökbakar'ın aşı eleştirisine Bakan Koca'dan yanıt!

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Baba-kız kavgaya karıştı! Herkes Tuncer'in 40 kilo veren kızını merak etti

Baba-kız kavgaya karıştı! Herkes Tuncer'in 40 kilo veren kızını merak etti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

OnlyFans modeli 'En iyi penis boyu' tartışmasını sonlandırdı

OnlyFans modeli 'En iyi penis boyu' tartışmasını sonlandırdı

Hadise'den ayrılan Kaan Yıldırım peş peşe paylaştı! "Erkekte kalite"

Hadise'den ayrılan Kaan Yıldırım peş peşe paylaştı! "Erkekte kalite"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.