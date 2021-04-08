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Mine Tugay sosyal medyayı salladı! 'Bana çok iyi geldi'

08.04.2021 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mine Tugay yeni paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı! Tugay paylaşımlarına "Uzun zaman sonra şahane bir çekim yaptık. Bana çok iyi geldi" notunu düştü.

Mine Tugay sosyal medyayı salladı! 'Bana çok iyi geldi'

Mine Tugay sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. 42 yaşındaki Mine Tugay iddialı pozlarına yenilerini ekledi.

Düzgün fiziği ile genç kızlara taş karan Mine Tugay'ın pozlarına beğeni yağdı. 42 yaşındaki Mine Tugay yeni pozuyla sosyal medyayı yıktı geçti.

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'Uzun bir aradan sonra şahane çekim yaptık' notuyla takipçilerinin karşısına çıkan Mine Tugay, bir döndü pir döndü. 42 yaşındaki Mine Tugay'ı görenler, 'Maşallah yaşına rağmen çok güzel bir kadın' yorumlarında bulunuyor.

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Son olarak Zalim İstanbul'da Şeniz karakterine hayat veren Mine Tugay, Medcezir dizisinde de Ender Serezli rolü ile karşımıza çıkmıştı. Zarif duruşu ve kızıl saçlarıyla göz dolduran güzel oyuncu Mine Tugay'ın son halini görenler yaşına rağmen fit görünen oyuncuyu yorum yağmuruna tuttu.


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Anahtar Kelimeler:
Mine Tugay
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