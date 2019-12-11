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Mine Tugay süper minisiyle şov yaptı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 09:18 | Son Güncelleme

'Zalim İstanbul' adlı dizide Şeniz karakterinde izlediğimiz oyuncu Mine Tugay, Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımla ne kadar esnek bir fiziğe sahip olduğunu gözler önüne serdi.

Mine Tugay süper minisiyle şov yaptı!

'Zalim İstanbul'un güzel oyuncusu Mine Tugay, sosyal medya hesabı üzerinden kendisini takip eden hayranlarıyla paylaşımlarda bulunuyor.

1978 doğumlu güzel oyuncu Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarda güzelliğiyle göz doldururken, üç milyona yaklaşan takipçisi tarafından sürekli olarak övgü dolu mesajlar alıyor.

Hesabından bolca selfie'ye yer veren Tugay, sosyal medya hesabının hikaye kısmından yaptığı son paylaşımda bu defa vücudunun ne kadar esnek olduğunu gözler önüne serdi.

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'Bazı günler' notunu düştüğü karede bacağını adeta bir balerin gibi açtığı görülen oyuncu böylelikle formunun doruğunda olduğunu da gösterdi.

Süper mini elbisesiyle yaptığı hareketle dikkat çeken Tugay hayranların mest etti.

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Okuyucu Yorumları 28 yorum
böyle ahlaksızlar içinmi sema komutan şehit oldu.yazık çok yazık
sen cok ahlaklisin ya oyuzden ulke boyle toz pembe
Kafaya bak. Allah sana akıl fikir versin
tamam. ne oldu şimdi ? "Bacak kaldırdı" ne oluyor öyle olunca. Alkışlayalım mı? yada minisinin altından pis donunumu görmeye çalışalım abazanlar gibi ? Ne yapmamızı istiyorsunuz söyleyin hadi
O dediğini yapınca da sapık damgası yiyoruz. Açan değil bakanın suçlu olduğu bir devir.
heee aferin
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