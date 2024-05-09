Survivor All Star'da şaşırtan veda! Adadan elenen isim belli oldu

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor All Star 2024severek takip ediliyor. Yunus Emre, Sercan, Batuhan ve Furkan'ın kıyasıya mücadele ettiği gecede bir kişi adaya veda ederek şampiyonluk hayallerini de yarıda bıraktı.

O İSİM ADAYA VEDA ETTİ

Çarşamba günü yayımlanan All Star eleme gecesinde adaya veda eden isim Furkan Kızılay oldu.

SURVİVOR'DA GEÇEN HAFTA KİM ELENMİŞTİ?

Geçen hafta Survivor All Star'a veda eden Yasin oldu. Yasin veda konuşmasını şu sözlerle yaptı:

"Sakat sakat 16-17 oyun oynadım. Böyle olmasını ben de istemezdim ama gerçekten ayağım gitmiyordu artık. Parkuru artık kendime ayıp nerdeyse olmasa yürüyerek geçektim. Ancak bu kadar oluyordu. Bugün Batuhan'ı tebrik ediyorum beni yendi. Yunus Emre'yi tebrik ediyorum o da beni yendi. 4-4'e geldi uzatmaya geldi. Ama 4-4'ten sonra artık bitişti. 4-3 öne geçmeme rağmen yine olmadı yani. Ayağım izin vermedi maalesef çok üzgünüm. Buradan arkadaşlarıma verebileceğim en büyük öneri son bir ay çok çok dikkat etsinler bu işin şakası yok. Son bir ay kalmış sakatlık demeden oynamanız gerekiyor ve çok dikkat etmeniz gerekiyor. Herkes hakkını helal etsin hepinizi çok seviyorum. Mavi takımımla zaten vedalaşacağım söyleyeceklerim bundan ibaret. Kendinize iyi bakın buraya kadarmış."







