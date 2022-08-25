Mine Tugay tacizci takipçisine isyan etti! "Mahkemede mi görüşelim?"

İlk kez Gülbeyaz dizisi ile televizyon sektörüne giriş yapan oyuncu Mine Tugay, Instagram'da 3,8 milyon takipçi kitlesine sahip. Genç görünümü ve güzelliğiyle de sık sık gündeme gelen isim sosyal medya hesabında tacizci bir takipçisine isyan etti.
Ekranlarda son olarak Gülümse Kaderine dizisinde Neval karakterine hayat veren ve Zalim İstanbul dizisinde canlandırdığı Şeniz rölüyle akıllara kazınan isim, Instagram hesabında soru cevap etkinliği düzenledi.
Takipçilerinin sorularına samimi yanıtlar veren isim, kendisini sürekli taciz eden bir takipçisine ise sert yanıt verdi.
Takipçisinin "Gözlerinin bir delisi var, biliyor muydun?" sorusuna sert yanıt veren ünlü oyuncu, takipçisine "Biliyorum maalesef ve senden çok rahatsız oluyorum." yanıtını verdi.
"Engellediğim binlerce hesabına rağmen takıntılı bir biçimde beni taciz etmeye devam ediyorsun" şeklinde konuşan ünlü isim, tacizci takipçiye "Neden? Sorunun ne? Mahkemede mi görüşelim?" şeklinde soru yönelterek isyan etti.
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