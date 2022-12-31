MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Mine Tugay Yalı Çapkını dizisine konuk oyuncu oluyor

Mine Tugay Yalı Çapkını dizisine konuk oyuncu oluyor

31.12.2022 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başarılı oyuncu Mine Tugay, Star TV ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını'na konuk oyuncu oluyor. Tugay dizide Orhan Korhan'ın eski sevgilisi Defne rolünü oynayacak.

Mine Tugay Yalı Çapkını dizisine konuk oyuncu oluyor

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Beril Pozam, Diren Polatoğlulları, Buçe Buse Kahraman, Emre Altuğ, Gözde Kansu ve Çetin Tekindor'un başrolü paylaştığı Yalı Çapkını dizisine bir konuk oyuncu geliyor.

oyuncu-mine-tugay-yali-capkini-dizisine-konuk-15529891_3533_m

ORHAN KORHAN'IN ESKİ SEVGİLİSİNİ OYNAYACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, başarılı oyuncu Mine Tugay yılbaşı özel bölümüyle dikkat çeken Yalı Çapkını dizisine konuk oyuncu olarak geliyor. Başarılı oyuncu dizide Defne rolüne hayat verecek. Defne ise Orhan Korhan'ın eski sevgilisidir. Burcu Alptekin'in yönettiği diziyi Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden yola çıkarak Mehmet Barış Günger ve Erhan Tuncer yazıyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Finali ifşa oldu! Bunu kimse beklemiyorduFinali ifşa oldu! Bunu kimse beklemiyordu
Bahar Candan paylaştı! "Ne kadar ezik ya!"Bahar Candan paylaştı! "Ne kadar ezik ya!"
Joker için İrem Derici'yi aradılar! Sahnede olduğunu duyunca...Joker için İrem Derici'yi aradılar! Sahnede olduğunu duyunca...
Anahtar Kelimeler:
yalı çapkını Oyuncu buse sevgilisi tekindor

En Çok Okunan Haberler

Benzine 84 kuruşluk yılbaşı zammı! Motorinde yüzde 135'lik rekor artış ... (31 Aralık 2022 Güncel akaryakıt fiyatları))

Benzine 84 kuruşluk yılbaşı zammı! Motorinde yüzde 135'lik rekor artış ... (31 Aralık 2022 Güncel akaryakıt fiyatları))

Hürrem Sultan'ı örnek gösterdi! "Cinsel ilişkiye girmeden önce..."

Hürrem Sultan'ı örnek gösterdi! "Cinsel ilişkiye girmeden önce..."

5 kişi öldü, 2 kişi kör oldu! İstanbul'da ölüm zinciri: '35-40 liraya satardı'

5 kişi öldü, 2 kişi kör oldu! İstanbul'da ölüm zinciri: '35-40 liraya satardı'

Ceza yememek için akın ettiler! Kuyruk gece daha da arttı

Ceza yememek için akın ettiler! Kuyruk gece daha da arttı

İş insanına büyük tuzak! ‘Yol kenarı’ dedi dağın başı çıktı...

İş insanına büyük tuzak! ‘Yol kenarı’ dedi dağın başı çıktı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya sözleri!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya sözleri!

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

İşte sırrı! Sosyal medyada gördüğümüz o avatarlar böyle oluşturuluyor!

İşte sırrı! Sosyal medyada gördüğümüz o avatarlar böyle oluşturuluyor!

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

"Çaysız asla!" diyenleri böyle alalım! 2022'nin en iyi çaycılarıyla tanışın

"Çaysız asla!" diyenleri böyle alalım! 2022'nin en iyi çaycılarıyla tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.