Peş peşe geliyor! İspanya'nın ardından Norveç ve İrlanda'da da Filistin'i tanıdı

Avrupa'dan peş peşe Filistin hamlesi geldi. Önce İspanya ardından da Norveç ve İrlanda'da da Filistin'i resmen tanıdı. Tarihi kararlar dünyada büyük ses getirdi.

DÜN BİR ARAYA GELMİŞLERDİ

İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı Jose Manuel Albares, Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ve İrlanda Dışişleri Bakanı Micheal Martin başkent Brüksel’deki İspanya Büyükelçiliğinde 27 Mayıs’ta bir araya gelmiş, Filistin devletinin tanınmasına ilişkin bir basın toplantısı düzenlemişti.

İspanya kabinesi bugün, kararı görüşmek üzere toplandı. İspanya Hükümet Sözcüsü Pilar Alegria, toplantının ardından yaptığı basın açıklamasında İspanya’nın Filistin Devleti’ni resmen tanıdığını duyurdu. Alegria, kabinenin Filistin Devleti’ni tanımak için “önemli bir karar” aldığını ve bunun İsrailliler ile Filistinlilerin barışa ulaşmasına yardımcı olmak amacıyla yapıldığını söyledi.

İspanya, İrlanda ve Norveç ilk olarak 22 Mayıs’ta yaptıkları açıklamada Filistin Devleti’ni bugün tanıyacaklarını açıklamasını yapmıştı.

"BİR DÖNÜM NOKTASI"

Norveç Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, ülkesinin Filistin devletini resmen tanıdığı bu "özel günü" Norveç-Filistin ilişkileri açısından bir dönüm noktası olarak niteledi.

İki devletli çözüm konusunda İsrail’in "yapıcı taahhütte" bulunmamasını eleştiren Eide, ülkesinin "30 yılı aşkın süredir Filistin devletinin en güçlü savunucularından biri" olduğunu vurguladı.

7 EKİM VURGUSU

Dışişleri Bakanı Eide, Filistin'in Avrupalı devletler tarafından tanınmasının tek başına bu devletin varlığının "sürdürülebilir" olması için yeterli olmadığını belirterek, Filistin'i tanıma kararı ile 7 Ekim sonrası bölgedeki "kilit aktörler ile daha da geliştirilen" barış planını destekledikleri mesajını vermişti.

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, 26 Mayıs'ta Brüksel'de ülkesinin Filistin devletini tanıdığını gösteren belgeleri Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa'ya teslim etmişti.

İspanya ve Norveç'in ardından İrlanda'da Filistin'i resmen tanıdı.

SIRA SLOVENYA'DA

İspanya, İrlanda ve Norveç’in bugün Filistin Devleti’ni resmen tanımasının ardından Slovenya’dan da benzer bir adım geldi. Slovenya Başbakanı Robert Golob, Slovenya hükümetinin bu hafta Filistin Devleti’ni resmen tanıma önerisini değerlendireceğini açıkladı.

GÖZLER PERŞEMBE GÜNÜNDE

Golob, Filistin’in resmen tanınması önerisinin Perşembe günü yapılacak hükümet toplantısında “Filistin’in tanınması” görüşüleceğini aktararak, “Bu sürede, acil bir ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması için baskı oluşturmak amacıyla benzer düşünen bir grup ülkeyle koordinasyon içinde olmaya devam edeceğiz. Birleşmiş Milletler’in sorumlu üyesi olarak, Orta Doğu’da kalıcı barışın sağlanması için elimizden gelen her şeyi yapma yükümlülüğümüz bulunuyor” dedi.

Slovenya Başbakanı, Filistin’in bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanınması sürecini 9 Mayıs’ta başlatmıştı.







