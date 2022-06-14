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Mine Tugay yatak pozlarıyla tartışma yarattı! "Abla çok iyisin"

14.06.2022 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Mine Tugay, Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla sık sık magazin gündeminde yer alıyor. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Tugay, paylaşımlarına yenilerini ekledi. Yatakta verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sunan ünlü oyuncu, sosyal medyada tartışma yarattı.

Mine Tugay yatak pozlarıyla tartışma yarattı! "Abla çok iyisin"

Gülbeyaz dizi ile ilk kez televizyonda boy gösteren Mine Tugay; Medcezir, Zalim İstanbul, Paramparça gibi yapımlarla hafızalara kazındı.

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Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiren Tugay, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor. Ünlü oyuncu, özellikle Instagram sayfasında yayınladığı iddialı pozlarla magazin gündeminde yer almakta. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü oyuncu, çok konuşulan sosyal medya paylaşımlarına yenilerini ekledi.

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Mine Tugay yatak pozlarıyla sosyal medyayı ikiye böldü! Ortalığı yaktı kavurdu! Yorum üstüne yorum yağdı : “Abla çok iyisin”
Tugay, yatakta verdiği pozları Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.
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İki fotoğraf yayınlayan ünlü oyuncunun, paylaşımının altına düştüğü "1,2? Hangisi?" notuyla ise sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

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Mine Tugay
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