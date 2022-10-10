HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Minecraft nasıl indirilir? Minecraft oyunu ücretsiz olarak yüklemek için izlenecek adımlar

Minecraft nasıl indirilir? Minecraft oyunu ücretsiz olarak yüklemek için izlenecek adımlar

10.10.2022 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üretildiği 2009 yılından günümüze en çok tercih edilen oyunların başında gelen Minecraft her platformda oynanabiliyor. Bilgisayarda ve mobil cihazlarda oyuna kolaylıkla ulaşmak mümkün. Bunun için oyunu ve oyun için üretilen modları oynanacak cihaza indirmek yeterli oluyor.

Minecraft nasıl indirilir? Minecraft oyunu ücretsiz olarak yüklemek için izlenecek adımlar

İçindekiler

  • Minecraft indirme seçenekleri
  • Minecraft nasıl indirilir?
  • Minecraft kurulumu nasıl yapılır?

Oyunun online olarak web sürümü kullanımı her geçen gün artıyor. İçeriğindeki sınırsızlık oyunu oynama seçeneklerine de yansıyor. Birbirinden farklı dünyalar oluşturularak ilerlenen oyun farklı platformlarda kolayca oynanabiliyor. Oyuncular indirme seçenekleri arasında kendilerine en uygun olanı seçebiliyor. İsteyen herkes cihazına göre oyunu modlu ya da modsuz olarak indirebiliyor. Oyunun tüm sürümlerine de bu şekilde ulaşılabiliyor.

Minecraft indirme seçenekleri

Minecraft indirmek ücretli ve ücretsiz olmak üzere iki şekilde yapılabilir. Ücretsiz olan demo paketini indirip deneme yapma seçeneği vardır. Web sürümü sayesinde çok oyunculu ve interaktif olarak da oynanabilir. Ücretsiz olan demo seçeneğini tercih edenler için mümkün olan süre yüz dakika olarak belirlenmiştir. Demo oynadıktan sonra devam etmek isteyen oyuncuların ise bilgisayara ya da mobil cihazlarında oynayabilmeleri için indirme işlemi yapmaları gerekiyor.

Orijinal sürümü ücretli olan Minecraft yüklemesi yapabilmek için oyunun kurulum dosyalarına ulaşmak ve indirmek yeterlidir. Minecraft ücretsiz indirme seçeneklerine ve demo kurulum dosyalarına oyunun kendi sitesinden kolaylıkla ulaşılabilir. Sitede bununla ilgili üç farklı seçenek bulunur.

Minecraft nasıl indirilir?

Oyunu bilgisayarında oynamak isteyenler için ilk adım oyunun ücretsiz deneme sayfasına gitmektir. Buradaki indir butonu tıklanır. Dosya bilgisayara indirildikten sonra kurulum aşaması başlar. Kurulumu yapabilmek için indirme sırasında çıkan yönlendirmeleri uygulamak yeterlidir.

Dosya bilgisayara indiğinde otomatik olarak açılır. Açılan dosyada iki kez ileri seçeneği çıkacaktır. Bu seçenekler tıklandıktan sonra son adım yükle butonuna tıklamaktır. Oyunu bilgisayarda rahat oynayabilmek için en az 128 mb belleğe sahip bir ekran kartı, 2gb ram, 1gb depolama alanına ihtiyaç vardır.

Android cihazlar için ise öncelikle Google Play Store'ye girilmelidir. Bir sonraki adımda çıkacak olan ücretli ve ücretsiz seçeneklerinden biri tercih edilir. Deneme sürümü olarak indireceğiniz versiyon ücretsizdir.

Minecraft kurulumu nasıl yapılır?

Oyunu bilgisayara ya da mobil cihazlara indirdikten sonra kurulumu birkaç dakika sürer. Mobil cihazlarda iOS ve Android için farklı indirme seçenekleri vardır. Dosyalar cihaza indikten sonra yapılan işlemlerin ardından masa üstünde otomatik olarak oyunun kısa yolu oluşur. Bu kısa yola çift tıklayarak oyuna girilir.

İndirme ya da kurulum sırasında bilgisayar ya da diğer cihazlarda az da olsa sorun yaşanma ihtimali vardır. Karşılaşılabilecek olası sorunlar ve çözümleri cihaza göre değişiklik gösterir.

Örneğin Xbox programındaki Microsoft hesabında sıkıntı yaşanabilir. Bu durumda Xbox programında bulunan profil kısmından oturumu kapat seçeneği tıklanmalıdır. Hesaba yeniden giriş yapıldığında bu sorun çözülür. Microsoft Mağaza üzerinden karşılaşılabilecek bir sorun da menüdeki uygulama ayarlarından hesabı sıfırlama yapılarak giderilebilir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
WhatsApp'tan büyük sürpriz! İki katına çıkıyorWhatsApp'tan büyük sürpriz! İki katına çıkıyor
Kadıköy'de bir binada patlama meydana geldi! Olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktıKadıköy'de bir binada patlama meydana geldi! Olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı
Çevredekiler kurtarmaya çalıştı! Terastan aşağı sarktı sonrası korkunçÇevredekiler kurtarmaya çalıştı! Terastan aşağı sarktı sonrası korkunç
Anahtar Kelimeler:
Minecraft Xbox
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret zammı için yeni tahmin!

Asgari ücret zammı için yeni tahmin!

Ukrayna'da 3 büyük şehirde patlama! Feci görüntüler var...

Ukrayna'da 3 büyük şehirde patlama! Feci görüntüler var...

Ezgi Mola'yı fena ti'ye aldı! Yanıt gecikmedi

Ezgi Mola'yı fena ti'ye aldı! Yanıt gecikmedi

Rusya’dan şoke eden ‘Bayraktar’ casusluğu! Büyük tuzak böyle engellendi…

Rusya’dan şoke eden ‘Bayraktar’ casusluğu! Büyük tuzak böyle engellendi…

Putin'den savaşın seyrini değiştirecek hata!

Putin'den savaşın seyrini değiştirecek hata!

İsmail Küçükkaya: Formül şekilleniyor

İsmail Küçükkaya: Formül şekilleniyor

İlginizi Çekebilir

Ağrı kesicileri çöpe atın: İltihabı kurutur, bünyeyi güçlendirir

Ağrı kesicileri çöpe atın: İltihabı kurutur, bünyeyi güçlendirir

Sevgilisinin penisini çekip koparmaya çalışmıştı!

Sevgilisinin penisini çekip koparmaya çalışmıştı!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Jakuzide balayı keyfi yapıyorlardı! Odadaki kamerayı görünce...

Jakuzide balayı keyfi yapıyorlardı! Odadaki kamerayı görünce...

Tüyler ürperten o anları yakaladı! Kiev patlamasından an be an..

Tüyler ürperten o anları yakaladı! Kiev patlamasından an be an..

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.