Minecraft nasıl indirilir? Minecraft oyunu ücretsiz olarak yüklemek için izlenecek adımlar

Oyunun online olarak web sürümü kullanımı her geçen gün artıyor. İçeriğindeki sınırsızlık oyunu oynama seçeneklerine de yansıyor. Birbirinden farklı dünyalar oluşturularak ilerlenen oyun farklı platformlarda kolayca oynanabiliyor. Oyuncular indirme seçenekleri arasında kendilerine en uygun olanı seçebiliyor. İsteyen herkes cihazına göre oyunu modlu ya da modsuz olarak indirebiliyor. Oyunun tüm sürümlerine de bu şekilde ulaşılabiliyor.

Minecraft indirme seçenekleri

Minecraft indirmek ücretli ve ücretsiz olmak üzere iki şekilde yapılabilir. Ücretsiz olan demo paketini indirip deneme yapma seçeneği vardır. Web sürümü sayesinde çok oyunculu ve interaktif olarak da oynanabilir. Ücretsiz olan demo seçeneğini tercih edenler için mümkün olan süre yüz dakika olarak belirlenmiştir. Demo oynadıktan sonra devam etmek isteyen oyuncuların ise bilgisayara ya da mobil cihazlarında oynayabilmeleri için indirme işlemi yapmaları gerekiyor.

Orijinal sürümü ücretli olan Minecraft yüklemesi yapabilmek için oyunun kurulum dosyalarına ulaşmak ve indirmek yeterlidir. Minecraft ücretsiz indirme seçeneklerine ve demo kurulum dosyalarına oyunun kendi sitesinden kolaylıkla ulaşılabilir. Sitede bununla ilgili üç farklı seçenek bulunur.

Minecraft nasıl indirilir?

Oyunu bilgisayarında oynamak isteyenler için ilk adım oyunun ücretsiz deneme sayfasına gitmektir. Buradaki indir butonu tıklanır. Dosya bilgisayara indirildikten sonra kurulum aşaması başlar. Kurulumu yapabilmek için indirme sırasında çıkan yönlendirmeleri uygulamak yeterlidir.

Dosya bilgisayara indiğinde otomatik olarak açılır. Açılan dosyada iki kez ileri seçeneği çıkacaktır. Bu seçenekler tıklandıktan sonra son adım yükle butonuna tıklamaktır. Oyunu bilgisayarda rahat oynayabilmek için en az 128 mb belleğe sahip bir ekran kartı, 2gb ram, 1gb depolama alanına ihtiyaç vardır.

Android cihazlar için ise öncelikle Google Play Store'ye girilmelidir. Bir sonraki adımda çıkacak olan ücretli ve ücretsiz seçeneklerinden biri tercih edilir. Deneme sürümü olarak indireceğiniz versiyon ücretsizdir.

Minecraft kurulumu nasıl yapılır?

Oyunu bilgisayara ya da mobil cihazlara indirdikten sonra kurulumu birkaç dakika sürer. Mobil cihazlarda iOS ve Android için farklı indirme seçenekleri vardır. Dosyalar cihaza indikten sonra yapılan işlemlerin ardından masa üstünde otomatik olarak oyunun kısa yolu oluşur. Bu kısa yola çift tıklayarak oyuna girilir.

İndirme ya da kurulum sırasında bilgisayar ya da diğer cihazlarda az da olsa sorun yaşanma ihtimali vardır. Karşılaşılabilecek olası sorunlar ve çözümleri cihaza göre değişiklik gösterir.

Örneğin Xbox programındaki Microsoft hesabında sıkıntı yaşanabilir. Bu durumda Xbox programında bulunan profil kısmından oturumu kapat seçeneği tıklanmalıdır. Hesaba yeniden giriş yapıldığında bu sorun çözülür. Microsoft Mağaza üzerinden karşılaşılabilecek bir sorun da menüdeki uygulama ayarlarından hesabı sıfırlama yapılarak giderilebilir.



