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Mini etekli pozları olay olmuştu! Survivor Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz bu sefer tarzıyla büyüledi

22.02.2022 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çağan Atakan Arslan Survivor macerasına devam ederken, eşi Serap Korkmaz da ona sık sık destek olduğuna dair paylaşımlar yapıyor. En son, ''Gölgen bile yeter sevgilim. Her saniye yanımdasın, yanındayım.'' notuyla paylaşım yapan Serap Korkmaz Instagram pozlarıyla yeniden gündeme geldi.

Mini etekli pozları olay olmuştu! Survivor Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz bu sefer tarzıyla büyüledi

Geçtiğimiz günlerde mini etekli pozlarıyla gündeme gelen Serap Korkmaz bu sefer tarzıyla konuşuldu. O poz takipçileri tarafından binlerce beğeni aldı. Serap Korkmaz'ın Instagram'da 508 bin takipçisi bulunuyor.

SERAP KORKMAZ TARZIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Çağan Atakan Arslan'ın fenomen eşi Serap Korkmaz Instagram'da sık sık gönderi paylaşıyor. Korkmaz, son paylaştığı fotoğraftaki tarzıyla adından söz ettirdi.

Mini etekli pozları olay olmuştu! Survivor Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz bu sefer tarzıyla büyüledi

Paylaşımlarıyla dikkat çeken Korkmaz'ın mini etekli pozları da çok konuşulmuştu.

Mini etekli pozları olay olmuştu! Survivor Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz bu sefer tarzıyla büyüledi

14 Şubat'ta eşiyle gölgesini paylaşan Kormaz, ''Gölgen bile yeter sevgilim. Her saniye yanımdasın, yanındayım.'' notunu düşmüş ve bu romantik paylaşım binlerce beğeni almıştı.

Mini etekli pozları olay olmuştu! Survivor Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz bu sefer tarzıyla büyüledi

Öte yandan ikilinin oğlu Aslan, sevimliliğiyle sık sık sosyal medyada konuşuldu. Kullanıcılar, "Bu çocuk gerçek mi?" yorumlarında bulundu.

Mini etekli pozları olay olmuştu! Survivor Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz bu sefer tarzıyla büyüledi

Serap Korkmaz ve Atakan Arslan 2017'de evlendi. Sık sık sosyal medyanın gündeminde olan Serap Korkmaz, ailesiyle pozlarını paylaşıyor.

Mini etekli pozları olay olmuştu! Survivor Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz bu sefer tarzıyla büyüledi

33 yaşındaki Korkmaz, lise eğitiminin ardından İtalya'ya gitti. Burada iç mimarlık döneminde kendisini geliştirdi ve birçok ünlü mimarlık firmalarında çalışma yaptı.


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Anahtar Kelimeler:
survivor
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