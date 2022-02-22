Mini etekli pozları olay olmuştu! Survivor Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz bu sefer tarzıyla büyüledi

Geçtiğimiz günlerde mini etekli pozlarıyla gündeme gelen Serap Korkmaz bu sefer tarzıyla konuşuldu. O poz takipçileri tarafından binlerce beğeni aldı. Serap Korkmaz'ın Instagram'da 508 bin takipçisi bulunuyor.

SERAP KORKMAZ TARZIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Çağan Atakan Arslan'ın fenomen eşi Serap Korkmaz Instagram'da sık sık gönderi paylaşıyor. Korkmaz, son paylaştığı fotoğraftaki tarzıyla adından söz ettirdi.

Paylaşımlarıyla dikkat çeken Korkmaz'ın mini etekli pozları da çok konuşulmuştu.

14 Şubat'ta eşiyle gölgesini paylaşan Kormaz, ''Gölgen bile yeter sevgilim. Her saniye yanımdasın, yanındayım.'' notunu düşmüş ve bu romantik paylaşım binlerce beğeni almıştı.

Öte yandan ikilinin oğlu Aslan, sevimliliğiyle sık sık sosyal medyada konuşuldu. Kullanıcılar, "Bu çocuk gerçek mi?" yorumlarında bulundu.

Serap Korkmaz ve Atakan Arslan 2017'de evlendi. Sık sık sosyal medyanın gündeminde olan Serap Korkmaz, ailesiyle pozlarını paylaşıyor.

33 yaşındaki Korkmaz, lise eğitiminin ardından İtalya'ya gitti. Burada iç mimarlık döneminde kendisini geliştirdi ve birçok ünlü mimarlık firmalarında çalışma yaptı.



