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  4. Mini şortlu pozu gündem olan Pınar Altuğ: Sporsuz olmuyor

Mini şortlu pozu gündem olan Pınar Altuğ: Sporsuz olmuyor

27.05.2021 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Uzun bacaklı bir kadınım, o çok avantaj. Ve kendimi mini etekle çok iyi hissediyorum" diyen Pınar Altuğ iddialı pozuyla gündem olunca spor yaptığı anları da paylaştı.

Mini şortlu pozu gündem olan Pınar Altuğ: Sporsuz olmuyor

Pınar Altuğ güzelliğiyle yine kendine hayran bıraktı.

Her yaptığı olay olan güzel oyuncu Pınar Altuğ geçtiğimiz günlerde bornozlu pozu ile yeni işini duyurmuştu. Ürünlerini tanıttığı fotoğraflarda bizzat kendi poz veren Pınar Altuğ bu kez mini şortu ile objektif karşısına geçti.

46 yaşındaki Pınar Altuğ mini şortu ile verdiği poz sonrası sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Pınar Altuğ'un düzgün fiziğine övgüler yağınca Altuğ spor yaptığı anları da paylaştı.

Ekran Alıntısı

Altuğ gündem olan pozunu yeniden paylaşarak "Sporsuz olmuyor" yorumunu yaptı.


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Pınar Altuğ
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